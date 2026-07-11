Vidarbha: स्मार्ट कार्डअभावी दिव्यांगांचा एसटी प्रवास महागणार; १ ऑगस्टपासून 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' अनिवार्य; प्रक्रिया बंद असल्याने संभ्रम

गोंदिया, ता. १० ः 'एक देश, एक कार्ड' या संकल्पनेअंतर्गत राज्य परिवहन महामंडळाने सुरू केलेल्या नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) योजनेला प्रतिसाद मिळत असला, तरी दिव्यांगांसाठी स्मार्ट कार्ड बनविण्याची प्रक्रिया बंद असल्याने जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. येत्या १ ऑगस्टपासून सवलतीच्या प्रवासासाठी हे कार्ड अनिवार्य होणार असल्याची माहिती आहे..राज्य परिवहन महामंडळाकडून महिला, ज्येष्ठ नागरिक, ७५ वर्षांवरील नागरिक तसेच इतर पात्र लाभार्थ्यांना विविध सवलती दिल्या जातात. या सर्व सवलती आता डिजिटल पद्धतीने देण्यासाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डची अट लागू करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना दिव्यांगांसाठी नोंदणी बंद असल्याचे सांगितले जात आहे..Nagpur: मॅजिक’च्या आड देहव्यापार दोन पीडितांची सुटका; सामाजिक सुरक्षा विभागाचा छापा.पूर्वी काही दिव्यांगांनी स्मार्ट कार्ड बनवून घेतले असले, तरी माहितीचा अभाव किंवा इतर कारणांमुळे अनेक लाभार्थी या सुविधेपासून वंचित राहिले. आता प्रक्रिया बंद असल्याने नवीन कार्ड मिळविण्याचा मार्गच बंद झाला असून, त्याचा फटका हजारो दिव्यांगांना बसणार असल्याचे सांगितले जाते..बाॅक्स कार्ड नोंदणी सुरू करावीसंबंधित विभागाने तातडीने स्मार्ट कार्ड नोंदणी पुन्हा सुरू करून सर्व पात्र दिव्यांगांना कार्ड उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा १ ऑगस्टपासून सवलतीचा लाभ बंद होऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दिव्यांगांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.