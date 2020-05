अमरावती शहराच्या स्वच्छतेसाठी राबताहेत चार हजार हात...

अमरावती : कोरोना संक्रमणाच्या काळात महापालिकेच्या क्षेत्रात सुमारे दोन हजार सफाई कर्मचारी शहर स्वच्छतेची जबाबदारी पार पाडत आहेत. यामध्ये पाचही झोनमध्ये 23 प्रभागांत दैनंदिन स्वच्छतेची जबाबदारी एक हजार 934 कामगार पार पाडत असून त्यात 704 स्थायी कामगार व कंत्राटदाराकडील 1 हजार 230 कामगार आहेत. वैश्विक महामारीच्या या संकटात शहरे आणि गावे स्वच्छ ठेवून नागरिकांचे आरोग्य निरोगी राखण्यासाठी सफाई कर्मचारी हे खऱ्या अर्थाने लढवय्ये ठरले आहेत. शहरातील परिसर निर्जंतुक व स्वच्छ राखण्यासाठी सफाई कर्मचारी काम करीत आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्रातही दररोज न चुकता ते उपस्थित असतात. सर्व प्रकारची जोखीम स्वीकारून ते काम करीत आहेत. मनपा क्षेत्रातील पाच झोनमधील 23 प्रभागांत दैनंदिन स्वच्छतेची जबाबदारी एक हजार 934 कामगारांकडून पार पाडली जात आहे. त्यात 704 स्थायी कामगार व कंत्राटदाराकडील 1 हजार 230 कामगार आहेत. कोरोना संक्रमणात सफाई कामगारांचे मोठे योगदान

शहरात ठिकठिकाणी बेजबाबदार नागरिकांनी उघड्यावर टाकलेले मास्क, हॅंड ग्लोव्हज गोळा करणे, दवाखान्यातील विविध केमिकलयुक्त पाणी व सांडपाण्याच्या नाल्या साफ करणे, दैनंदिन कचरा गोळा करणे, रस्ते साफ करणे, सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ करणे अशी कामे हे कामगार करत आहेत. महापालिकेतर्फे सफाई कामगारांना मास्क, बूट, हातमोजे, पीपीई कीट, सॅनिटायझर यासह विविध सामग्री पुरविण्यात आली आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विम्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. - सावध व्हा, सॅनेटायझर दान देण्याच्या नावावर तरुणास बसला मोठा फटका, वाचा हा प्रकार... स्वच्छता हाच आमचा धर्म

इतर नागरिकांच्या तुलनेत सर्व सफाई कामगारांच्या दिवसाची सुरुवात वेगळी असते. आम्ही सकाळच्या वेळी शहरातील परिसर स्वच्छ करून नंतर वैयक्तिक दिनक्रमाकडे वळतो. आम्हा सर्व कामगारांचा स्वच्छता हाच एकमेव धर्म आहे. सर्व सफाई कामगार शहराची स्वच्छता करून, सुजाण नागरिकांप्रमाणे घरी जाण्यापूर्वी स्वतःची स्वच्छता करतो. घरी गेल्यावरही संपूर्ण दक्षता घेऊन वैयक्तिक व कुटुंबाची सुरक्षितता जोपासली जाते, अशी प्रतिक्रिया सफाई कामगार विनोद डिक्‍क्‍याव व संगीता डिक्‍क्‍याव यांनी व्यक्‍त केली.

