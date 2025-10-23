Wardha News: राज्यात साडेपाच हजार शाळा आहेत अंधारातच; युडायस प्लसचा अहवाल

नंदोरी : राज्यातील २५ हजार ९५८ शाळांमध्ये संगणक सुविधा, ३० हजार १६६ शाळांमध्ये इंटरनेट, ५ हजार ५६७ शाळांमध्ये वीज नसल्याची बाब केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या युडायस प्लस २०२४-२५ अहवालात उघड झाली आहे..अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुसंख्य शाळांत सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसते.अहवालात देशातील शाळा, सुविधा, विद्यार्थी- शिक्षक संख्या, गुणोत्तराची सविस्तर आकडेवारी दिली आहे. राज्यातील १ लाख ८ हजार २५० शाळांचा तपशील अहवालात आहे..राज्यातील १ लाख २ हजार ४३२ शाळांमध्ये क्रीडांगण, १ लाख ६ हजार ६५३ शाळांमध्ये ग्रंथालय, १२ हजार १३७ शाळांमध्ये डिजिटल ग्रंथालय, ५७ हजार ९३३ शाळांमध्ये परसबाग, २१ हजार ९७ शाळांमध्ये सौर पॅनेल, १ लाख १ हजार २८६ शाळांमध्ये मुलींसाठी, ९८ हजार ६१ शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वच्छतागृह आहे..तसेच ७८ हजार ८४ शाळांमध्ये इंटरनेट, ८९ हजार ३४६ शाळांमध्ये संगणक सुविधा, ८२ हजार ९९२ शाळांमध्ये संगणक सुविधा आहे. राज्यातील ८८ हजार २८७ शाळांमध्ये रॅम्प, जिन्याचा कठडा आहे. १९ हजार ९६३ शाळांमध्ये ही सुविधा नाही. ६७ हजार ६६८ शाळांमध्ये स्वच्छतागृह असून, ४० हजार ५८२ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नाहीत..शैक्षणिक धोरण राबवाच पण शिक्षक कुठे आहेत? राज्यात ८ हजार शाळा एक शिक्षकी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडथळे.६ हजार ९६४ शाळांमध्ये मुलींचे, १० हजार १८९ शाळांमध्ये मुलांचे कार्यक्षम स्वच्छतागृह नाही. राज्यात सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मिळून ७ लाख ४७ हजार ५०१ शिक्षक आहेत. त्यातील १ लाख ३८ हजार २१९ शिक्षक प्राथमिक स्तरावर, २ लाख १४४ शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तरावर, १ लाख ८७ हजार २५५ शिक्षक माध्यमिक स्तरावर, तर २ लाख २१ हजार ८८३ शिक्षक उच्च माध्यमिक स्तरावर कार्यरत आहेत. एकूण ८ हजार १५२ शाळा एकशिक्षकी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.