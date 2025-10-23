विदर्भ

Wardha News: राज्यात साडेपाच हजार शाळा आहेत अंधारातच; युडायस प्लसचा अहवाल

UDICE Report: राज्यातील शाळा वीज, इंटरनेट, संगणक सुविधा आणि स्वच्छतागृह यांच्या अभावामुळे शिक्षणाची स्थिती चिंताजनक आहे. सुधारणा आवश्यक आहे. शिक्षक तुटवडा आणि मूलभूत सुविधा नसणे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम करीत आहे.
Wardha News

Wardha News

नंदोरी : राज्यातील २५ हजार ९५८ शाळांमध्ये संगणक सुविधा, ३० हजार १६६ शाळांमध्ये इंटरनेट, ५ हजार ५६७ शाळांमध्ये वीज नसल्याची बाब केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या युडायस प्लस २०२४-२५ अहवालात उघड झाली आहे.

