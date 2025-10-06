नागपूर: भांडेवाडी पशू निवार केंद्रातील एका भटक्या श्वानाच्या उजव्या बाजूच्या छातीच्या असलेली तब्बल साडे तीन किलो वजनी मोठी गाठ काढण्यात डॉक्टरांना यश आले. या श्वानावर डॉ. सनी मगर व त्यांच्या पथकाने यशस्वी शस्त्रक्रिया करून त्याला जीवनदान दिले आहे..त्या श्वानावर शस्त्रक्रिया अत्यंत कौशल्याने करण्यात आली. सध्या त्या श्वानाची शेल्टरमध्ये शस्त्रक्रियेनंतर काळजीपूर्वक देखरेख केली जात आहे. वैद्यकीय कर्मचारी यांनी सांगितले की, श्वान उपचाराला प्रतिसाद देत असून लवकरच पूर्ण बरा होण्याच्या मार्गावर आहे..दर महिन्याला भांडेवाडी पशुनिवार केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर भटके श्वान आणले जातात. त्यापैकी अनेक अत्यंत गंभीर अवस्थेत असतात. यामध्ये वाहन अपघातात जखमी होऊन अनेक हाडे मोडलेले श्वान, तसेच व्हेनरल ग्रॅन्युलोमा, लकवा, अशक्तपणा आणि वार्धक्याशी संबंधित गुंतागुंतीने त्रस्त झालेले श्वान यांचा समावेश असतो..हे शेल्टर अशा प्राण्यांना सुरक्षित आश्रय देण्याबरोबरच वेळेवर पशुवैद्यकीय उपचार व पुनर्वसन करण्याचे कार्य करते. पावसाळ्यात आणि पावसाळ्यानंतर लगेचच मोठ्या प्रमाणावर भटक्या श्वानांना अळ्यांनी भरलेल्या जखमा (मॅगॉट इन्फेस्टेड वुंड्स) होतात आणि अशा अवस्थेत ते भांडेवाडी शेल्टरमध्ये आणले जातात..Facial Surgery Success Story: "सुसाईड डिसीज"वर यशस्वी शस्त्रक्रिया - ठाण्यात दोन रुग्णांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य.या जखमा खोल, मोठ्या आणि गंभीर स्वरूपाच्या असतात. माशांच्या अळ्यांमुळे झालेल्या या जखमांमुळे तीव्र वेदना, ऊतकांचे नुकसान आणि वेळेवर उपचार न केल्यास जीवघेणी संसर्गजन्य स्थिती (सेप्सिस) निर्माण होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.