Nagpur News: भटक्या श्‍वानाच्या छातीत साडेतीन किलोची गाठ; मनपाच्या पशुवैद्यकीय पथकाने दिले जीवनदान

Dog Surgery: भांडेवाडी पशू निवार केंद्रातील एका भटक्या श्‍वानाच्या उजव्या बाजूच्या छातीच्या असलेली तब्बल साडे तीन किलो वजनी मोठी गाठ काढण्यात डॉक्टरांना यश आले. या श्‍वानावर डॉ. सनी मगर व त्यांच्या पथकाने यशस्वी शस्त्रक्रिया करून त्याला जीवनदान दिले आहे.
