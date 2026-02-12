Leaf Art: “सुकलेल्या पानांतून उमलतंय भावविश्व; पर्णचित्रकार सुभाष तुलसीता यांची अनोखी कला”

आरती दलाल-धारकर नागपूर : एखादं सुकलेलं पान... साधं, नजरेआड जाणारं. पण त्या पानावर रंगाची हलकीशी रेघ उमटताच ते जिवंत होतं. निसर्गदृश्य, व्यक्तिविशेष किंवा एखादे भावचित्र त्यातून साकारले जाते. त्या कलावंताचे अवघे भावविश्वच जणू त्यात उमटते. कलाकाराला कुठल्याही मर्यादा नसतात हे अधोरेखित करणारा असाच एक अवलिया कलावंत झाडाच्या पानातून पर्णचित्रे साकारतोय..त्याचे नाव आहे सुभाष तुलसीता. तुलसीता यांना वयाच्या २७ व्या वर्षी या अनोख्या कलाविश्वाची ओळख झाली. ते म्हणतात, दरवर्षी मित्र नाताळानिमित्त घरी बोलवायचे. त्यांना भेट म्हणून काय द्यायचे, हा प्रश्न असायचा. तेव्हा ग्रिटींग कार्डचे एवढे फॅड नव्हते. पण स्वतःच्या हाताने त्यांना काहीतरी करून द्यावे, असा विचार मनात आला. झाडाची पाने गोळा करण्याची मला सवय होती. त्यावेळी प्रथमच प्रयत्न केला. त्या वाळलेल्या पानावर येशूख्रिस्त रेखाटले. ती पहिली कलाकृती मित्रांना खूप आवडली..Movie Review : आई-मुलाच्या भावनिक नात्याची कथा - वेल डन आई.त्यांनी प्रोत्साहन दिले आणि झाडाचे पान दिसले की माझे हात त्यावर काही कलाकुसर साकारण्यासाठी सळसळू लागले. झाडांची पाने, फुले, पाकळ्या, पारंब्या आणि झाडाच्या मुळांचा वापर करून या कलाकृती साकारू लागलो. त्या साकारताना कधीच वेळेचे भान राहिले नाही. पण कला म्हटले की वेळ द्यावा लागतो. मात्र, नोकरीच्या जबाबदारीमुळे या कलेसाठी वेळ देणे कठीण होत गेले. अखेर नोकरी सोडून पूर्णवेळ कलेला द्यायचा निर्णय घेतला. तेव्हा पत्नी माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली. तिच्या पाठिंब्याने कलेसाठी पूर्णवेळ स्वतःला झोकून दिले. आजवर कधीच कोणत्याही स्पर्धेत, कोणत्याही पुरस्कारासाठी पर्णचित्र पाठविले नाही. ज्या गावात जाईल तिथे मुलांना ही कला शिकवायला सुरुवात केली. कदंबाची पाने या कलेसाठी अतिशय योग्य. कारण ती आकाराने मोठी असतात..पळसाची पानेही यासाठी खूप चांगली असतात. पण मला कोणत्याही पानाचे वावडे नाही. मी कोणत्याही पानावर पर्णचित्र साकारू शकतो आणि ते साकारतो. नागपुरात माझ्या आधी प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर यांचे वडील डी. के. मनोहर हे सुद्धा ही कलाकृती साकारायचे. या कलाकृतीत त्यांचा हातखंड होता. एखादे पान जेव्हा गळून पडताना मला दिसते तेव्हा असं वाटतं की, किसिने उन्हे अपने पैरो तले रौंदा है, वो गलीतगात्र अवस्था में मेरे पावों को छुते है देखते है हसरत भरी निगाहों से मुझें होले से मै उन्हें अपनी आगोश में भर लेता हूँ उनकी और मेरी धडकन एक हो जाती है। आजवर सुभाष यांच्या पर्णचित्रांचे १० वैयक्तिक आणि २२ सामूहिक चित्रप्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहेत..Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव.अनेक गावांत त्यांच्या कलाकृतींना चांगली पसंती मिळाली. जिथे गेले तिथे त्यांनी मुलांना शिकवले. आताही ते झोपडपट्टीतील मुलांना, मूकबधिर मुलांना ही कला शिकवतात. त्यामुळे मुलं निसर्गाच्या अधिक जवळ येतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रसिद्ध कवी सुधाकर गायधनी यांच्या ‘योगिनींच्या स्वप्नसावल्या’ या काव्यग्रंथाचे आवरणपृष्ठ त्यांनी याच पर्णकलेतून साकारले आहे. फक्त कटरच्या साहाय्याने सुकलेल्या पानांवर साकारलेले त्यांचे पर्णचित्रं आपल्याला निसर्गाच्या आणखीनच जवळ घेऊन जातात. झाडाचे हिरवे पान तर आपल्याला गारवा देतेच पण सुकलेले पानही योग्य हाती गेले तर त्यातून साकारलेली कलाकृती आपल्याला आनंद देऊन जाते, हे निश्चित. त्यांच्या या कलेसाठी त्यांनीचप्रसिद्ध पर्णचित्र कलावंत सुभाष तुलसीता यांनी ‘योगिनींच्या स्वप्न सावल्या’ या माझ्या काव्यग्रंथाचे अप्रतिम असे ध्यानस्थ योगिनीचे आवरण पृष्ठ विविध पर्णांचा कोलाज करून चितारले आहे. यासाठी कलाश्रमाची साधना लागते. योगीनीचे आवरण चित्र काव्य वाचकांनाही फार आवडले. त्यांच्या पर्णचित्रांची शाळा-महाविद्यालयातही विद्यार्थ्यांसाठी चित्र प्रदर्शने व्हायला हवीत. माझ्या मनापासून शुभेच्छा! - महाकवी सुधाकर गायधनीपर्णचित्रकार सुभाष तुलसीता यांनी साकारलेल्या पर्णकलाकृती.लिहिलेल्या या काही ओळी खूप मार्मिक वाटतात... उनकी अंतिम सांस की गुंज सुनाई देती है मुझे, मै उन्हें अपनी सांस में छुता हूँ, अब एक खुशबु है, उनकी और मेंरी सासों में देखों देखों अब वे शामिल है, मेरी सासों के काफिले में....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.