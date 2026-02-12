विदर्भ

Leaf Art: “सुकलेल्या पानांतून उमलतंय भावविश्व; पर्णचित्रकार सुभाष तुलसीता यांची अनोखी कला”

Subhash Tulsita: नागपूरचे पर्णचित्रकार सुभाष तुलसीता सुकलेल्या पानांवर अप्रतिम कलाकृती साकारून निसर्गाला नवे आयुष्य देतात. १० वैयक्तिक व २२ सामूहिक प्रदर्शनांद्वारे त्यांनी ही अनोखी कला लोकांपर्यंत पोहोचवली आहे.
आरती दलाल-धारकर

नागपूर : एखादं सुकलेलं पान... साधं, नजरेआड जाणारं. पण त्या पानावर रंगाची हलकीशी रेघ उमटताच ते जिवंत होतं. निसर्गदृश्य, व्यक्तिविशेष किंवा एखादे भावचित्र त्यातून साकारले जाते. त्या कलावंताचे अवघे भावविश्वच जणू त्यात उमटते. कलाकाराला कुठल्याही मर्यादा नसतात हे अधोरेखित करणारा असाच एक अवलिया कलावंत झाडाच्या पानातून पर्णचित्रे साकारतोय.

