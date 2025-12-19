Success Story: रामटेकच्या कार्तिक बावनकुळेचा युपीएससीत डंका; आयआयटी जमले नाही, युपीएससीला घातली गवसणी

दीपक गिरधर रामटेक : ‘युपीएससीत यश मिळवायचे असेल, तर खेड्याकडे चला,’ असा आत्मविश्वास देणारा संदेश रामटेक तालुक्यातील खंडाळा (ता. रामटेक) येथील कार्तिक मनोहर बावनकुळे याने आपल्या यशातून दिला आहे..शेतकरी मनोहर बावनकुळे व रेखा बावनकुळे यांचा मुलगा असलेल्या कार्तिकने केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या इंडियन इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस (आयईएस) परीक्षेत देशातून १२४ वा क्रमांक पटकावून घवघवीत यश संपादन केले आहे. दुसऱ्या प्रयत्नात मिळालेल्या या यशामुळे रामटेक तालुक्यातून आयईएस सेवेत निवड होणारा कार्तिक पहिलाच अधिकारी ठरणार आहे. ग्रामीण भागातून आलेल्या या यशाने संपूर्ण परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे..कार्तिकचे प्राथमिक शिक्षण मनसर येथील प्रोव्हिडन्स स्कूलमध्ये, तर माध्यमिक शिक्षण मौदा येथील एनटीपीसीच्या भवन्स स्कूलमध्ये झाले. अकरावी-बारावीचे शिक्षण नागपुरात घेत असताना त्याने आयआयटीचे स्वप्न पाहिले. .आयआयटी होम्समध्ये प्रवेश घेऊन त्याने कठोर परिश्रम घेतले; मात्र अपेक्षित यश मिळाले नाही. हे अपयश त्याला खचवणारे ठरले नाही, उलट त्यातूनच पुढील वाटचालीसाठी जिद्द निर्माण झाली. २०२२ मध्ये रामदेवबाबा इंजिनियरिंग अँड मॅनेजमेंट कॉलेज, नागपूर येथून इंजिनियरिंग पूर्ण केल्यानंतर त्याने गेट आणि युपीएससी परीक्षांची तयारी सुरू केली..२०२३ मध्ये पहिल्या प्रयत्नात त्याला यश मिळाले नाही. तरीही त्याने चिकाटी सोडली नाही. २०२४ मध्ये वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) मध्ये नोकरी मिळाल्यानंतरही त्याने आपले स्वप्न जिवंत ठेवले. अखेर २०२५ च्या परीक्षेसाठी सहा महिने आधी नोकरीचा राजीनामा देत पूर्णवेळ अभ्यासाला स्वतःला वाहून घेतले..या अथक परिश्रमांचे चीज होऊन त्याने आयईएसमध्ये देशात १२४ वा तर गेट परीक्षेत १५८ वा क्रमांक मिळवला. आयआयटीचे स्वप्न भंगले; पण त्याच अपयशामुळे युपीएससीची वाट सापडली, अशी प्रामाणिक प्रतिक्रिया कार्तिकने व्यक्त केली. आपल्या यशाचे श्रेय तो आई-वडील, गुरुजनांचे मार्गदर्शन आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीला देतो..Exam: छत्रपती संभाजीनगर एमसीए’च्या पेपरला मुकताच ढसाढसा रडल्या विद्यार्थिनी; साई इन्स्टिट्यूटने केला परीक्षेचा खेळ, नेमकं काय घडलं?.तरुणांसाठी ठरले प्रेरणास्थानरामटेक परिसरातून अलिकडच्या काळात युपीएससीत यश मिळवणारा कार्तिक पहिलाच असल्याने त्याच्यावर सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. नेते, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते यांची त्याच्या घरी अभिनंदनासाठी रीघ लागली आहे. आई रेखा व वडील मनोहर यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. कार्तिकच्या मामांचा मुलगा यापूर्वीच एमपीएससी उत्तीर्ण होऊन शासकीय सेवेत उच्च पदावर कार्यरत आहे, ही बाबही उल्लेखनीय आहे. साधारण परिस्थितीतून आलेल्या या यशामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी कार्तिक बावनकुळे हे प्रेरणास्थान ठरत असून, परिश्रमांच्या जोरावर आकाश गाठता येते, हे त्याने दाखवून दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.