Hailstorm Damage: हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला! मध्यरात्री गारपिटीचा तडाखा; आंबा-संत्रा बागांचे नुकसान, शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात पाणी!

उमरेड : साळवा परिसरासह उमरेड तालुक्यात मध्यरात्री झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि जोरदार गारपिटीने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह गारपिटीमुळे गहू, चना यांसारखी पिके जमिनीदोस्त झाली, तर फळबागांमध्ये आंबा व संत्र्याच्या बहाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. .हातातोंडाशी आलेली फळे गळून पडल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या गारपिटीमुळे अनेक ठिकाणी झाडांवरील फळे खाली पडून खराब झाली असून उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. आधीच अवकाळी पावसामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर नव्या संकटाचे ढग दाटले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने पंचनामे करून बाधितांना भरीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी उमरेड परिसरातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे..नांद परिसरातील पिकांना फटकानांद : मंगळवारी (ता. १७) मध्यरात्री १ वाजताच्या सुमारास नांद परिसरात वादळी वाऱ्यासह पाऊस आणि गारपीट झाले. या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गहू, हरभरा, ज्वारी व कापूस ही पिके अद्याप सुमारे २५ टक्के शेतात उभी असून काही ठिकाणी कापणी सुरू होती..अचानक झालेल्या पावसामुळे गव्हाचे पीक जमिनदोस्त झाले असून हरभऱ्याची काढणी थांबवावी लागली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील हरभऱ्याच्या गंजी ओली झाल्या आहेत. वादळी वाऱ्यामुळे झाडावरील कापूस खाली पडून ओला झाला, तर उभी ज्वारीही आडवी झाली आहे. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाच्या या अवकाळी संकटामुळे हिरावला गेल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. या नुकसानीमुळे उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..मध्यरात्रीच्या गारपिटीमुळे आंबा व संत्रा बागांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. प्रशासनाने त्वरित मदत द्यावी.- सुभाष भोयर, सरपंच ग्रामपंचायत गावसुत.