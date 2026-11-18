राज्य विधिमंडळाचे आगामी हिवाळी अधिवेशन अवघ्या दोन आठवड्यांत ठेवण्यात आलं आहे. यावरून भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नागपुरात ७ डिसेंबरपासून सुरू होणारे हे अधिवेशन १८ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. मात्र, एवढ्या कमी कालावधीत राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर पुरेशी चर्चा होणार कशी, असा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी अधिवेशनाची मुदत किमान तीन आठवडे ठेवण्याची मागणी केली आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरच त्यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली..बैठकीत बोलताना मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनाच्या कमी कालावधीवर आक्षेप घेतला. 'इंग्रजांपेक्षा आपलं सरकार वाईट असा मॅसेज बाहेर जायला नको,' अशा शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. दोन आठवड्यांचे अधिवेशन राज्यातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ अधिवेशन घेण्यापेक्षा लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि त्यावर ठोस चर्चा होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा, यावर त्यांनी भर दिला..Sudhir Mungantiwar: कापूस खरेदीला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी; सुधीर मुनगंटीवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे विषय चर्चेला येणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, दुष्काळी परिस्थिती, विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा बोनस आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याशी संबंधित प्रस्ताव अशा विविध मुद्द्यांचा त्यांनी उल्लेख केला. एवढ्या कमी दिवसांत या सर्व विषयांवर सविस्तर चर्चा करून संबंधितांना न्याय देणे शक्य होणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. बैठकीत या मुद्द्यांची यादी मांडत अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची गरज त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली..विशेषतः विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. धानाचा बोनस अद्याप जाहीर झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे शासनाने विलंब न करता धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोनस जाहीर करावा, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही अधिवेशनात पुरेसा वेळ देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले..Sudhir Mungantiwar: रेती माफियांनी पैसे देऊन मला पाडण्याचा प्रयत्न केला; मुनगंटीवार, पुरवणी मागण्यांवरून सरकारला घरचा अहेर.दरम्यान, या बैठकीतील चर्चेनंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनाच्या नियोजनाबाबत स्पष्टीकरण दिले. ७ डिसेंबरपासून अधिवेशन सुरू होणार असून, सध्या दोन आठवड्यांच्या कालावधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, कामकाजासाठी अधिक दिवसांची आवश्यकता भासल्यास अधिवेशनाची मुदत वाढवता येऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्षांनीही याबाबत भूमिका मांडली आहे. दोन आठवड्यांचा कालावधी अपुरा ठरल्यास अधिवेशनाचे दिवस वाढवण्याबाबत पुन्हा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.