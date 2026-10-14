Success Story सात कोटींपेक्षा वडिलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद मोलाचा;केबीसी’च्या मंचावर सुमेध वाघमारे; जंगलातील आवाज देशभर पोहोचविण्याचे स्वप्न

चंद्रपूर : वडिलांनी आयुष्यभर शेतात घाम गाळला. कुटुंबासाठी कष्ट उपसले. मात्र, त्यांच्या वाट्याला विमानप्रवासाचा आनंद कधी येईल, याची शाश्वती नव्हती. ताडोबाच्या जंगलात वाघ, वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांचे हुबेहूब आवाज काढून पर्यटकांना थक्क करणाऱ्या सुमेध वाघमारे यांनी हे स्वप्न पूर्ण केले. कष्टकरी आई-वडिलांना ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर नेण्याची संधी मिळाली. वडिलांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंद पाहून सुमेध यांच्यासाठी सात कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची किंमतही फिकी पडली. .शेतकरी कुटुंबात वाढलेल्या सुमेध यांच्यासाठी केबीसीचा मंच म्हणजे केवळ प्रसिद्धी मिळविण्याचे व्यासपीठ नव्हते. ज्या आई-वडिलांनी आपल्या आयुष्यातील मोठा काळ कष्ट करण्यात घालविला. त्यांना आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण अनुभवता यावा, ही त्यांची इच्छा होती. वडिलांना विमानप्रवासाचा आनंद घेता आला. त्यांच्या मते, वडिलांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद हा कोणत्याही आर्थिक बक्षिसापेक्षा अनमोल आहे. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या जंगलाशी सुमेध यांचे नाते केवळ रोजगारापुरते मर्यादित नाही. .वाघांसह विविध वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांचे आवाज काढण्याच्या त्यांच्या कौशल्यामुळे ते पर्यटकांचे आकर्षण ठरले आहेत. क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांनाही त्यांच्या या अनोख्या कौशल्याने प्रभावित केले आहे.केबीसीच्या मंचापर्यंत पोहोचण्याचा सुमेध यांचा प्रवास सोपा नव्हता. त्यांनी सात वेळा प्रयत्न केले. मात्र अपेक्षित यश मिळाले नाही. सामान्य ज्ञानाच्या तयारीकडे पुरेसे लक्ष देता आले नाही, असेही सुमेध वाघमारे यांनी प्रामाणिकपणे सांगितले. जंगलातील प्राणी, पक्षी आणि निसर्गाचा अभ्यास करण्यात त्यांचा अधिक वेळ जात असे. दुसरीकडे, या कार्यक्रमासाठी काही स्पर्धक अनेक वर्षांपासून तयारी करीत होते..तरीही अपयशाने सुमेध यांचा ध्यास कमी झाला नाही. अखेर केबीसीच्या मंचावर पोहोचण्याची संधी मिळाली आणि त्यातून त्यांना आपल्या कुटुंबासाठी अविस्मरणीय आठवणी निर्माण करता आल्या. त्याचबरोबर जंगलाविषयी बोलण्याची आणि निसर्गसंवर्धनाचा विचार लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची संधीही मिळाली. एका बाजूला आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर समाधान फुलविण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले; तर दुसरीकडे ताडोबाच्या जंगलाची ओळख मोठ्या व्यासपीठावरून देशभर पोहोचविण्याची संधी मिळाली. पैसा, प्रसिद्धी आणि पुरस्कार यांना महत्त्व असले, तरी आपल्या माणसांना मिळालेला आनंद आणि आपल्या कामातून समाजाला दिलेला संदेश यांचे मोल वेगळेच असते, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.