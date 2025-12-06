Buldhana News : पोलीस प्रशासनाच्या अथक परिश्रमानंतर सुनगाव येथील बेपत्ता मुलींचा अहिल्या नगर जिल्ह्यात लागला शोध; सुपा पोलिसांनी घेतले ताब्यात!

संग्रामपूर : बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगावं जा तालुक्यातील सुनगाव येथील वर्ग दहावीत शिकणाऱ्या तीन मैत्रिणी दिनांक ५ डिसेंबर २०२५ रोजी जळगाव जामोद शहरातील शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये तंत्रशिक्षणासाठी गेल्या होत्या.परंतु त्या सायंकाळी घरी परत आल्या नव्हत्या,तिन्ही मुलींच्या पालकांनी जळगाव शहरात जाऊन बस स्थानक परिसर व मैत्रीणीकडे व नातेवाईक यांच्यासह सर्वत्र शोध घेतला परंतु त्या मिळुन आल्या नाहीत.त्यामुळे तिन्ही अल्पवयीन मुलींच्या पालकांनी पोलीस स्टेशन गाठले व सर्व वृत्तांत ठाणेदार नितीन पाटील यांना सांगितल्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनला अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अप.क्र.५७८/२०२५ कलम१३७(२) भारतीय न्यायसंहितेनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..ठाणेदार नितीन पाटील यांच्या नेतृत्वात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागेश मोहोळ, पीएसआय नारायण सरकटे, पीएसआय नागेश खाडे, महिला पीएसआय स्नेहा शेंडगे,सुनगांव बीट अंमलदार इरफान शेख, सचिन राजपुत,पोलीस हेड कॉन्स्टेबल गजानन मानकर, पोलीस कॉन्स्टेबल संदीप रिंढे यांनी दिनांक ५ डिसेंबर च्या रात्री सर्व परिसर पिंजून काढला परंतु तिन्ही अल्पवयीन मुलींचा शोध लागला नाही.पोलीसांनी तपास चक्रे फिरवून तांत्रिक माहिती,व गोपनीय तपास यंत्रणा, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या माहितीच्या आधारे दिनांक ६ डिसेंबर रोजी गोपनीय माहितीच्या आधारावर दोन पथकं शोध मोहीमेसाठी नाशिक,पुणे येथे पाठविण्यात आले होते..Nashik Politics : नाशिक रोडमध्ये 'त्रिशंकू' लढत! बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा नेमका कोणाला होणार फायदा?.यातील तीनही अल्पवयीन मुली ह्या पुणे शिर्डी बस ने प्रवास करीत असताना असताना अहिल्या नगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील सुपा पोलीस स्टेशन हद्दीत मिळुन आल्या आहेत. जळगांव जामोद पोलिसांनी तब्बल ३६१ कि.मी चा प्रवास जवळपास ९ तासांच्या अथक परिश्रमाने पूर्ण करत तीनही बेपत्ता झालेल्या सुनगाव येथील अल्पवयीन बेपत्ता मुलींचा शोध अखेर पोलिसांनी मोठ्या शर्यतीने लावला.सुपे पोलीस स्टेशन गाठुन जळगाव पोलीस पथकाने तीनही बेपत्ता मुलींना ताब्यात घेतली असून पुन्हा ३६१ किलोमीटर ९ ते १० तासाचा प्रवास करत ह्या तीनही अल्पवयीन मुलींना तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे. .ही यशस्वी कामगिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी आनंद महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुलकर, जळगाव जामोद ठाणेदार नितीन पाटील यांच्या आदेशाने सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागेश मोहोड, पीएसआय नारायण सरकटे, पीएसआय नागेश खाडे,सुनगांव बिट अंमलदार शेख इरफान, सचिन राजपुत,संदीप रिंढे यांनी यशस्वी पणे पार पाडत मुलींना ताब्यात घेतली असून जळगाव पोलीस परतीच्या मार्गाने लागले आहेत..Malgaon Crime : मालेगाव हादरले! डोंगराळे येथे सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून निर्दयीपणे खून; नराधमाला फाशी द्या, ५ तास रास्ता रोको.जळगावं जा पोलिसांनी राज्यभरातील पोलीस स्टेशन ला तिन्ही मुलींचे फोटो पाठविले होते. त्यातच मोबाईल लोकेशन वरून सुपा पोलीस स्टेशन च्या पी आय ज्योती गडकरी यांनी सहकाऱ्याच्या मदतीने मुली ताब्यात घेऊन जळगावं पोलिसांना सूचित केले. आज सकाळ पर्यत मुली सुखरूप त्यांच्या घरी पोहचतील अशी माहिती सुपा पोलीस स्टेशन चे अंमलदार बंटी सातपुते यांनी सकाळ शी बोलतांना दिली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.