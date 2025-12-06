विदर्भ

Buldhana News : पोलीस प्रशासनाच्या अथक परिश्रमानंतर सुनगाव येथील बेपत्ता मुलींचा अहिल्या नगर जिल्ह्यात लागला शोध; सुपा पोलिसांनी घेतले ताब्यात!

Missing Girls Found : बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यातून बेपत्ता झालेल्या दहावीतील तीन अल्पवयीन मुलींचा शोध पोलिसांनी तांत्रिक माहितीच्या आधारे अहिल्यानगर (सुपा, पारनेर) येथे यशस्वीरित्या लावला; तब्बल ३६१ किलोमीटरचा प्रवास करून पोलिसांनी मुलींना ताब्यात घेतले असून त्यांना पालकांच्या स्वाधीन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
संग्रामपूर : बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगावं जा तालुक्यातील सुनगाव येथील वर्ग दहावीत शिकणाऱ्या तीन मैत्रिणी दिनांक ५ डिसेंबर २०२५ रोजी जळगाव जामोद शहरातील शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये तंत्रशिक्षणासाठी गेल्या होत्या.परंतु त्या सायंकाळी घरी परत आल्या नव्हत्या,तिन्ही मुलींच्या पालकांनी जळगाव शहरात जाऊन बस स्थानक परिसर व मैत्रीणीकडे व नातेवाईक यांच्यासह सर्वत्र शोध घेतला परंतु त्या मिळुन आल्या नाहीत.त्यामुळे तिन्ही अल्पवयीन मुलींच्या पालकांनी पोलीस स्टेशन गाठले व सर्व वृत्तांत ठाणेदार नितीन पाटील यांना सांगितल्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनला अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अप.क्र.५७८/२०२५ कलम१३७(२) भारतीय न्यायसंहितेनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

