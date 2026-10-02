Super El Nino: यंदा सर्वाधिक उष्ण उन्हाळा; पाणीसंकटही तीव्र होणार ; ‘सुपर अल निनो’कडे वाटचाल

अमरावती, : ‘अल निनो’चे रूपांतर ‘सुपर अल निनो’मध्ये होऊ लागल्याने आगामी काळात अतिउष्णतेची शक्यता आहे. तापमानात ३.९ अंशांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता असून, बाष्पीभवन वाढल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्यावर ताण येणार आहे. सुपर अल निनोचा प्रभाव जुलैपर्यंत राहण्याची शक्यता असल्याने पाणीपुरवठ्याची समस्या भीषण होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम यंदाच्या रब्बी हंगामासह पुढील वर्षीच्या खरीप हंगामावरही होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. .यंदाच्या हंगामात ‘अल निनो’चे संकट राहण्याचा अंदाज हवामान खात्याने आधीच दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली. जिल्ह्यात ४४ टक्के तूट नोंदविण्यात आली आहे. याचा एकूणच परिणाम खरिपातील पिकांवर झाला असून, जलपातळीत घट आणि जलसाठ्यातही कमतरता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत ५८ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. भूजलाची पातळी घटली असून, सिंचन प्रकल्पांमधील जलसाठ्यावरही ताण वाढला आहे. .उपलब्ध सिंचन प्रकल्पांतील जलसाठा आणि अन्य जलस्रोतांवरच रब्बी हंगाम मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. जिल्ह्यात जवळपास दोन ते अडीच लाख हेक्टर क्षेत्रात रब्बी हंगाम घेतला जातो. सिंचन प्रकल्पांमधील जलसाठ्यातून पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे सिंचनासाठी पुरेशी आवर्तने देणे अशक्य होणार असल्याचे जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. पाणीसाठ्याचे नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ ऑक्टोबरदरम्यान करण्यात येणार असून, त्यानंतरच सिंचनाची आवर्तने स्पष्ट होणार आहेत. .आगामी काळात पावसाची शक्यता कमी असून, ‘सुपर अल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षीच्या जुलैपर्यंत पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. उपलब्ध साठ्याचा विचार करता यंदाचा रब्बी हंगाम धोक्यात आला आहे. सुपर अल निनोच्या प्रभावामुळे आगामी काळात तापमानाचा पारा ३.९ अंशांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाचा उन्हाळा सर्वाधिक उष्णतेचा राहण्याची शक्यता आहे. परतीच्या पावसाने पाठ फिरवल्याने आगामी काळात पावसाची शक्यता कमी असून, वादळवाऱ्याचे मात्र संकेत आहेत..तापमान वाढ सप्टेंबरमध्ये पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने तापमानात वाढ झाली आहे. सामान्यतः ३२ अंशांपर्यंत राहणारे तापमान ३६.६ अंशांवर गेले आहे. यापूर्वी सप्टेंबरच्या अखेरीस २०२३ मध्ये तापमान ३७.२ अंशांवर गेले होते. यंदा मात्र सप्टेंबरअखेर येण्यापूर्वीच तापमानाने ३६.६ अंशांचा टप्पा गाठला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.