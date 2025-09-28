विदर्भ

Amravati News: अमरावतीतील भाड्याच्या खोलीत विवाहित महिलेचा संशयास्पद मृत्यू; डोक्यावर जबर मारामुळे मृत्यू

Amravati Crime: अमरावतीतील राहुलनगर परिसरात विवाहित महिलेचा संशयास्पद मृतदेह तिच्या भाड्याच्या खोलीत सापडला. डोक्यावर जबर मार लागल्याने मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अहवाल पोलिसांनी दिला आहे.
Amravati News

Amravati News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : विवाहित महिलेचा संशयास्पद मृतदेह ती राहत असलेल्या भाड्याच्या खोलीतच दोन दिवसांपूर्वी आढळला होता. तिच्या डोक्यावर जबर मार लागल्याने ती दगावल्याचे प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालात नमुद आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Amravati
police
crime
women
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com