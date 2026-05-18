Chandrapur News: ताडोबात उभे राहिले १६ कृत्रिम पाणवठे राज ठाकरे यांचे आदेश; मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला पुढाकार

चंद्रपूर: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या निदर्शनास आलेला अवघ्या काही सेकंदांचा एक व्हिडिओ ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. पाण्यासाठी भरदिवसा रस्त्यावर भटकणाऱ्या हरणांच्या जोडीचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर राज ठाकरे यांनी तातडीने मनसे पदाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि अवघ्या काही तासांत ताडोबा परिसरात १६ कृत्रिम पाणवठे उभारण्यात आले..समाजमाध्यमावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये ताडोबा परिसरातील हरणांची जोडी पाण्याच्या शोधात फिरताना दिसत होती. हा व्हिडिओ राज ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांनी मनसेचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष मनदीप रोडे यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती घेतली. या घटनेमुळे चंद्रपूरच्या जंगलातील भीषण उन्हाळा आणि वन्यप्राण्यांवरील संकट अधोरेखित झाले..चंद्रपूर जिल्ह्यात मार्चच्या मध्यापासूनच उन्हाचा तडाखा वाढला असून तापमान ४६ अंशांच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे जंगलातील अनेक नैसर्गिक पाणवठे आटले आहेत. वनविभागाकडून कृत्रिम पाणवठ्यांची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी वाढत्या उष्णतेमुळे वन्यप्राणी जंगलाबाहेर येत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष्य जाणवत असून मानव-वन्यजीव संघर्षाचा धोका वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..राज ठाकरे यांच्या सूचनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी अवघ्या दोन दिवसांत ताडोबा बफर क्षेत्र आणि जंगलाच्या सीमेवर १६ कृत्रिम पाणवठे तयार केले. प्रत्येक पाणवठ्यावर नियमित पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून उन्हामुळे त्रस्त झालेल्या वन्यप्राण्यांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष मनदिप रोडे यांनी पुढील काळात तब्बल ४० कृत्रिम पाणवठे उभारण्याचा मानस व्यक्त केला आहे..पर्यावरणीय जबाबदारीची जाणीव ठेवून राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून कौतुक होत आहे. उन्हाने होरपळलेल्या जंगलातील तहानलेल्या जीवांसाठी उभे राहिलेले हे पाणवठे सध्या चंद्रपूरमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहेत. दरम्यान, राज ठाकरे यांचे ताडोबा प्रेम यापूर्वीही अनेकदा समोर आले आहे. काही वर्षांपूर्वी ताडोबातील वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी शिकाऱ्यांना पकडण्यासाठी पाच लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. तसेच त्यांनी अनेकदा ताडोबा परिसराला भेट देत वाघांसह विविध वन्यप्राण्यांचे छायाचित्रणही केले आहे. हरणांचा व्हिडिओ पाहून व्यक्त झालेली त्यांची संवेदनशीलता आणि त्यानंतर उभारण्यात आलेले पाणवठे यामुळे वन्यजीवांप्रती त्यांची आस्था पुन्हा अधोरेखित झाली आहे..महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी दोन दिवसात ताडोबा बफर आणि जंगलाच्या सीमेवर १६ कृत्रिम पाणवठे तयार केले आहेत. या प्रत्येक ठिकाणी नियमित पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. उन्हाच्या तडाख्यात भटकणाऱ्या वन्यप्राण्यांना या पाणवठ्यांमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. तब्बल ४० कृत्रिम पाणवठे तयार करण्यात येणार आहेत.- मनदीप रोडे, जिल्हाध्यक्ष, मनसे, चंद्रपूर.