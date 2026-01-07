ताडोबातील खाण प्रकल्पाला अखेर मंजुरी; राज्य वन्यजीव मंडळातील सदस्यांचा विरोध डावलत सरकारचा निर्णय...

राज्य सरकारने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या वन्यजीव कॉरिडॉरमधील लोहखनिज प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. याचा थेट परिणाम वाघांसह इतर वन्यजीवांवर होणार आहे. विशेष म्हणजे राज्य वन्यजीव मंडळातील सदस्यांचा विरोध डावलून राज्य सरकारने या परिसरातील खाणीला मुंजरी दिल्याची माहिती आहे. या निर्णयानंतर आता वन्यजीव अभ्यासकांकडून चिंताही व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत..संबंधित खाण ब्रह्मपुरी तालुक्यातील लोहाडोंगरी गावापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर आहे. हा डोंगर काचेपार राखीव जंगलात असून खाण प्रकल्प ब्रह्मपुरी वन विभागातील ४३९ कक्षात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३५ हेक्टर वनजमीन दिली जाण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खाण ब्लॉक परिसरात वाघ, बिबट्यांसह इतरही वन्यप्राण्याचं वास्तव्य आहे. त्यामुळे या प्राण्यांवर याचा परिणाम होणार असल्याचं वन्यजीव अभ्यासकांचं म्हणणं आहे..Tadoba Tiger Project : ताडोबातील आरक्षण ‘हाउसफुल’! अधिवेशनाच्या निमित्ताने कार्यकर्ते आणि नेत्यांचा पर्यटनाचा बेत.२०१९ मध्ये नागपूरमधील एका कंपनीने हा खनिज ब्लॉक लिलावात मिळवला होता. त्यानंतर येथे खाणकाम करण्यासाची परवानगी त्यांनी राज्य सरकारकडे मागितली होती. सरकारने १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हा प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मांडला होता. वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनी याला विरोधात करताच अभ्यास समिती नेमून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं सांगण्यात आलं. या अभ्यास समितीचा अहवाल २४ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारला प्राप्त झाला. हा अहवाल पुन्हा राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला होता. मात्र, या समितीने या प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला..Tadoba Safari Fees Hike: ताडोबा अंधारीतील पर्यटन सफारी महागली; पर्यटकांच्या खिशाला कात्री, १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार दर .दरम्यान, मंगळवारी यासंदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी काही सुधारणा व उपाययोजनांसह या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनी हा प्रकल्पाला पुन्हा विरोध केला. तसेच हा प्रकल्प वन्यजीवांसाठी कसाप्रकारे धोकादायक आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र समितीच्या अहवालाचा हवाला देत राज्य सरकारने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.