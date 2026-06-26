Yavatmal: यवतमाळच्या झोपडपट्टीतून भारतीय जर्सीपर्यंत तनुश्रीचा प्रवास; प्रवास संघर्षाचा आणि जिद्दीचा; युनायटेड किंग्डम दौऱ्यासाठी झाली निवड

यवतमाळ: बारा वर्षांची तनुश्री कडू एकेकाळी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेचा चेहरा होती. भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी तिला स्वतः निवडून मुलींना शाळेत राहण्यासाठी प्रेरित करण्याचा ब्रँड अँबेसिडर म्हणून नियुक्त केले होते. आज वीस वर्षांची तनुश्री कडू लाडाने ‘तनू’ म्हणून ओळखली जाणारी भारतीय ज्युनिअर महिला हॉकी संघात स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाली आहे. ५ ते १४ जुलैदरम्यान होणाऱ्या यु-२१ युनायटेड किंग्डम दौऱ्यासाठी तिची निवड झाली आहे..हा प्रवास संघर्षाचा आणि जिद्दीचा आहे. तनू यवतमाळच्या लोहारा परिसराच्या उपनगरातील झोपडपट्टीत वाढली. अशा एका छोट्याशा झोपडीत, जिथे वर्षानुवर्षे शौचालयही नव्हते. ‘मी तिची प्रतिभा ओळखली तेव्हा ती अवघी अकरा वर्षांची होती. त्या महत्त्वाच्या काळात मी तिला प्रशिक्षण दिले’, शाळेचे हॉकी प्रशिक्षक साहिद सय्यद भावविभोर होऊन सांगतात. खेलो इंडियाचे प्रशिक्षक गौरव निंबाळकर सांगतात की तनू अतिशय केंद्रित आणि मनाने कणखर होती..Chhatrapati Sambhajinagar: बळिराजा सुखावला, खरिपाच्या पेरण्यांना वेग; अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर दमदार पावसाचे आगमन; काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित.‘इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत तिने जे साध्य केले ते खरोखरच असाधारण आहे. शाळेचे क्रीडा शिक्षक अविनाश जोशी यांना तो संघर्षाचा काळ अजूनही स्पष्ट आठवतो. तनू अनेकदा शाळा सोडण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली होती..सराव करायला तिच्याकडे टी-शर्ट आणि ट्रॅकपँटही नव्हते, ते आठवणींना उजाळा देत सांगतात.तिचे वडील दिनेश कडू, जे शिंपी आहेत, अभिमानाने भारावून गेले आहेत. २०२२ मध्ये तनू पुण्याच्या क्रीडा प्रबोधिनीत दाखल झाली, जिथे थोर भारतीय खेळाडू अजित लाकरा यांनी सागर करेंडे व इम्रान शेख यांच्यासमवेत तिला प्रशिक्षण दिले. ‘मिडफिल्डर म्हणून तनूकडे अमाप दम आहे’, लाकरा अभिमानाने सांगतात. पुण्यातील वास्तव्यात पिंपरीच्या एसएनबीपी महाविद्यालयाचे क्रीडा संचालक डॉ. फिरोज शेख यांचाही तिला मोलाचा आधार मिळाला..Tukaram Mundhe: विधानसभेत मोठी घोषणा; FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली नाही, भेसळ माफियांना धक्का!.कृतज्ञ तनूने आपले हे यश यवतमाळपासून पुणे, मुंबई आणि बंगळुरूपर्यंतच्या प्रवासात तिला घडवणार्या प्रत्येक प्रशिक्षकाला समर्पित केले. ‘मी यूके मालिकेत माझे शंभर टक्के देईन,’ ती साध्या शब्दांत सांगते. त्या मुलीचे शब्द, जिला दुसरी कोणतीही वाट कधीच माहीत नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.