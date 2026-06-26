विदर्भ

Yavatmal: यवतमाळच्या झोपडपट्टीतून भारतीय जर्सीपर्यंत तनुश्रीचा प्रवास; प्रवास संघर्षाचा आणि जिद्दीचा; युनायटेड किंग्डम दौऱ्यासाठी झाली निवड

Tanushree Kadu Selected for India Junior Women's Hockey Team: यवतमाळच्या झोपडपट्टीतून भारतीय ज्युनिअर महिला हॉकी संघापर्यंत पोहोचलेल्या तनुश्री कडूची प्रेरणादायी कहाणी.
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ: बारा वर्षांची तनुश्री कडू एकेकाळी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेचा चेहरा होती. भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी तिला स्वतः निवडून मुलींना शाळेत राहण्यासाठी प्रेरित करण्याचा ब्रँड अँबेसिडर म्हणून नियुक्त केले होते. आज वीस वर्षांची तनुश्री कडू लाडाने ‘तनू’ म्हणून ओळखली जाणारी भारतीय ज्युनिअर महिला हॉकी संघात स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाली आहे. ५ ते १४ जुलैदरम्यान होणाऱ्या यु-२१ युनायटेड किंग्डम दौऱ्यासाठी तिची निवड झाली आहे.

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