Gadchiroli Murder Case: जंगलात कुऱ्हाडीने वार करून अल्पवयीन मुलाची हत्या; गडचिरोलीत धक्कादायक घटना, मैत्रीतून वाद अन् सूड उघड

गडचिरोली: तालुक्यातील डोंगरगाव परिसरात एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाची निघृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवार (ता. २८) उघडकीस आली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील आरोपीदेखील अल्पवयीन असून पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी त्याने स्वतः फिर्यादी बनत खोटी तक्रार दाखल केल्याचे तपासात समोर आले. मात्र, मोबाईल चॅटिंग, तांत्रिक तपास आणि पोलिसांच्या चौकशीतून काही तासांतच संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा झाला. बादल नकटुजी कोसनकर (रा. डोंगरगाव, ता. गडचिरोली), असे मृत मुलाचे नाव आहे. प्राप्त माहितीनुसार, बादलने आरोपीच्या बहिणीबद्दल आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याने दोघांमध्ये वाद झाला होता. त्याचाच राग मनात धरून आरोपीने बादलचा खून करण्याचा कट रचल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. बुधवार (ता. २७) दुपारी दीडच्या सुमारास आरोपीने बादलला 'गांजा ओढण्यासाठी जाऊया' असे सांगून गडचिरोली- गुरवाळा मार्गावरील दाट जंगल परिसरात नेले. परस्परांतील जुनी मैत्री असल्याने बादलने त्याच्यावर विश्वास ठेवला..जंगलात गेल्यानंतर वडिलांनी घरी बोलावले असल्याचे सांगून काही वेळातच दोघेही परत निघाले. बादल पुढे चालत असताना आरोपीने मागून त्याच्यावर कुऱ्हाडीने वार केले. डोक्यावर आणि पाठीवर सलग वार केल्याने बादल गंभीर जखमी झाला. वार इतके भीषण होते की, कुऱ्हाड त्याच्या डोक्यात अडकून राहिली आणि त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर आरोपी स्वतः गडचिरोली पोलिस ठाण्यात पोहोचला. पैसे देणे-घेण्याच्या वादातून तीन अनोळखी व्यक्तींनी बादलचा खून केल्याची खोटी तक्रार त्याने पोलिसांकडे नोंदवली. मात्र, घटनास्थळाची पाहणी आणि आरोपीच्या जबाबातील विसंगती लक्षात आल्यानंतर पोलिसांना संशय आला. पोलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनात तपास पथकाने मृत बादल आणि आरोपीचे मोबाईल जप्त केले. मोबाईलमधील चॅटिंग, संभाषणे आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी चौकशीचा फास आवळला. अखेर पोलिसी चौकशीत फिर्यादीनेच गुन्ह्याची कबुली दिली. या प्रकरणी गडचिरोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक पूजा नैताम, पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण बुंदे आणि त्यांच्या पथकाने तपासाची कारवाई केली.