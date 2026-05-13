Gadchiroli News: टेकडा तालातील पाण्याची टाकी शोभेची वास्तू; ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण; सात वर्षे उलटूनही पाणीपुरवठा बंदच

सिरोंचा: जिल्ह्याच्या दक्षिण टोकावर असलेल्या अतिदुर्गम आणि माओवाददृष्ट्या संवेदनशील सिरोंचा तालुक्यातील टेकडा ताला या गावात नागरिकांना शुद्ध पेयजल मिळावे म्हणून पाण्याची टाकी बांधण्यात आली. .मात्र, तब्बल सात वर्षांचा कालावधी उलटूनही या टाकीचे पाणी नागरिकांच्या नळापर्यंत पोहोचलेच नाही. त्यामुळे ही टाकी केवळ एक ‘शोभेची वास्तू’ ठरली असून, प्रशासनाच्या या अक्षम्य दुर्लक्षाबद्दल नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिकांना ऐन उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वण्वण भटकावे लागत आहे..Gadchiroli News: सिरोंच्यात मोबाईल चार्जिंगमुळे लागलेल्या आगीत लक्ष्मी तोगार यांचे घर राखरांगोळी; चार्जर ओव्हरहीटिंगमुळे सिरोंच्यातील घर जळून खाक.शासनाने २०१७-१८ या वर्षात ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजने’अंतर्गत प्रत्येक गावात पाण्याची टाकी आणि नळ योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. याच योजनेतून सिरोंचा पंचायत समितीअंतर्गत जाफ्राबाद ग्रामपंचायतीमधील टेकडा ताला गावात टाकी बांधून घरोघरी नळ बसवण्यात आले..या योजनेसाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले, परंतु प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे आज सात वर्षांनंतरही ही योजना कार्यान्वित झालेली नाही. या योजनेच्या अपयशामुळे टेकडा ताला आणि परिसरातील तीन गावांतील नागरिकांना शुद्ध पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे..नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीर, नदी किंवा नाल्यातील दूषित पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. उन्हाळ्यात पाणीटंचाईमुळे नागरिकांना मिळेल त्या स्रोतातून पाणी घ्यावे लागते.पावसाळ्यात दूषित पाणी प्यायल्यामुळे आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. वारंवार मागणी करूनही संबंधित विभागाने याकडे लक्ष दिलेले नाही..Vinesh Phogat: साक्षी मलिकचा विनेशला पाठिंबा;परदेशात नवमातांना पुनरागमनासाठी नियम शिथिल; आपल्याकडे अडवणूक.नागरिकांची मागणीगावात जुनी टाकी असताना नवीन टाकी बांधूनही ग्रामस्थांच्या नळाला पाण्याचा एक थेंबही आलेला नाही.प्रशासनाने आता तरी या समस्येची दखल घेऊन येथील पेयजल योजना तत्काळ सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी टेकडा ताला येथील ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.