Telhara News: आडसूळ परिसरात सापडला अनोळखी इसमाचा मृतदेह; मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत, घटनास्थळीच केले शवविच्छेदन

तेल्हारा : तालुक्यातील आडसूळ परिसरात देवरी-शेगांव रोडवर आडसूळ येथील जुन्या विश्राम गृहानजिक, अंदाजे ३५ ते ४० वर्ष दरम्यान वय असलेल्या एका अनोळखी इसमाचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना शनिवारी (ता.२५) सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास उघड झाली..आडसूळ ते अंदुरा दरम्यान असलेल्या जुन्या शासकीय विश्रामगृहाजवळ स्थानिक नागरिकांना शेतात जाताना दुर्गधी आली. त्यांनी दुर्गंधी येत असलेल्या ठिकाणी जाऊन पाहले असता त्यांना एका अनोळखी इसमाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत दिसला. या घटनेची माहिती त्यांनी तेल्हारा पोलिसांना दिली..माहिती मिळताच तेल्हारा पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार प्रकाश तूनकलवाल हे त्यांच्या ताफ्यासह घटनास्थळी गेले. पंचनामा करून मृतदेह कुजलेला असल्याने मृतदेहची उत्तरीय तपासणी घटनास्थळावरच करण्यात आली व स्थानिक लोकांच्या मदतीने मृतदेहवर अंत्यविधी करण्यात आला..यावेळी अकोटचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी निखिल पाटील यांनी घटनास्थळावर भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली..Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! गरोदर महिलेचा खून करुन रस्त्याच्या कडेला फेकलं; 'अशी' उघडकीस आली घटना.पोलिसासमोर मृतकाची ओळख पटविण्याचे आव्हानसदर मृतदेह हा कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने मृतकाचा चेहरा पूर्णपणे विद्रुप झाला होता. त्यामुळे हा मृतदेह नेमका कोणाचा याचा तपास तेल्हारा पोलिसांना आव्हान देणारे ठरणार आहे. कुठल्या पोलिस स्टेशनला मृतकाशी मिळते जुळते वर्णन असलेल्या बेपत्ता इसमाची तक्रार आहे का, याचा शोध पोलिस घेत आहेत. मृतदेह कोणाचा? त्याचा मृत्यू कशाने झाला? घातपात आहे की, अपघात किंवा आणखी कोणत्या कारणाने मृत्यू झाला, याचा उलगडा करण्याकरिता पोलिस तपास करीत आहेत..