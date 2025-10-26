विदर्भ

Telhara News: आडसूळ परिसरात सापडला अनोळखी इसमाचा मृतदेह; मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत, घटनास्थळीच केले शवविच्छेदन

Crime News: तालुक्यातील आडसूळ परिसरात देवरी-शेगांव रोडवर आडसूळ येथील जुन्या विश्राम गृहानजिक, अंदाजे ३५ ते ४० वर्ष दरम्यान वय असलेल्या एका अनोळखी इसमाचा मृतदेह आढळून आला.
सकाळ वृत्तसेवा
तेल्हारा : तालुक्यातील आडसूळ परिसरात देवरी-शेगांव रोडवर आडसूळ येथील जुन्या विश्राम गृहानजिक, अंदाजे ३५ ते ४० वर्ष दरम्यान वय असलेल्या एका अनोळखी इसमाचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना शनिवारी (ता.२५) सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास उघड झाली.

