बाप रे बाप...पारा 46.5 अंशावर अन् झळा 48 अंश सेल्सिअसच्या!

अकोला : सलग चौथ्या दिवशी अकोल्यामध्ये 46 अंश सेल्सिअसहून अधिक तापमानाची नोंद झाली आहे. महत्वाचे म्हणजे पारा 46.5 अंशावर असताना, तीव्र उष्ण झळांमुळे 48 अंश सेल्सिअस तापमानाची अनुभूती अकोलेकरांना येत आहे. 25 मे पासून नवतपा सुरू झाला असून, या नऊ दिवसात उन्हाळ्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद होत असते. मात्र नवतपा सुरू होण्याच्या दोन दिवस आगोदरच अकोल्यामध्ये पारा 46 अंशापर्यंत पोहोचला असून, चार दिवसात सरासरी तापमान 46.5 अंश सेल्सिअस राहाले. सोमवारी तर 47.4 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानास अकोला राज्यात सर्वाधिक, जगात चवथ्या क्रमांकावर आणि भारतात दुसऱ्या क्रमांकावरचे उष्ण ठिकाण ठरले. हवामान तज्ञांच्या मते अजून आठवडाभर उष्णतेची लाट राहणार असल्याने, पुढील काही दिवसात या हून ही अधिक तापमानाची नोंद अकोल्यात होऊ शकते. 1 जून रोजी पावसाचे संकेत

सध्या मॉन्सून सक्रिय असून 10 ते 15 जून दरम्यान त्याचे अकोल्यासह विदर्भात दमदार आगमन होण्याची शक्यता हवामान तज्ञांनी वर्तविली आहे परंतु तापमानाचा वाढता जोर आणि वातावरणातील बदल लक्षात घेता, 1 जून रोजी अकोल्यामध्ये सरी कोसळण्याचे संकेत हवामान तज्ञांनी दिले आहेत. उचांकी नोंदण्याची शक्यता

दोन वर्षापूर्वी जिल्ह्यात पारा 48 अंशावर गेला होता. त्यानंतर दोन वर्षे 47 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान होते. यावर्षी सुद्धा कमाल 47.4 अंश सेल्सिअसची सोमवारी (ता.25) नोंद झाली असून, तापमान वाढीचा वेगही अधिक आहे. सध्या नवतपा सुरू असून, आठवडाभर उष्णतेची लाट राहणार असल्याचे संकेतही हवामान तज्ज्ञांनी दिले आहेत. त्यामुळे यंदा गेल्या तीन ते चार वर्षाचे रेकॉर्ड मोडून ‘मे’ मध्ये उच्चांक तापमान नोंदले जाण्याची शक्यता आहे. अशी घ्या काळजी

गर्द रंगाचे कपडे टाळावे, पांढरा रुमाल, शेला, दुपट्टा वापरावा. बाहेर पडताना सनगॉगल्स्, सन्सक्रीम वापरावे, भरपूर पाणी प्यावे, आहारात हिरवा भाजीपाला अवश्य घ्यावा. कुलर, डेजर्ट किंवा एसीच्या वातावरणातून थेट उन्हात बाहेर पडू नये, असा सल्ला आरोग्यविभाग व आहारतज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.

