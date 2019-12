घटनेच्या दहा दिवसांनंतरही लिंगा भेदरलेलेच

कळमेश्वर (जि.नागपूर) : तालुक्‍यातील लिंगा गावामध्ये पाचवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार व त्यानंतर खून केल्याची घटना रविवारी (ता. 8) उघडकीस आली होती. मुलीचा खून मागील शुक्रवारी (ता. 6) करण्यात आला होता. या घटनेला आज 10 दिवस पूर्ण झाले असून लिंगा गाव या प्रकरणामुळे राज्यभर चर्चेत आले. आरोपीची तुरुंगात रवानगी; कठोर शिक्षेची मागणी कायम गावात या प्रकरणाची सल कायम असून गावातील वातावरण आजही भेदरलेलेच आहे. पोलिसांनी आरोपी संजय देवराव पुरी यास अटक केली होती. त्याला पाच दिवसांच्या पोलिस कोठडीत पुन्हा तीन दिवसांची वाढ मिळाली होती. आज आरोपीला नागपूरच्या विशेष न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. त्याला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहामध्ये पाठविण्यात आले आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर विविध सामाजिक संघटनेने निवेदन देऊन आरोपीला कठोर शिक्षा देण्यात यावी व तत्काळ फाशी द्यावी व फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवावा, अशी मागणी केली होती. तालुका ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या वतीने न्यायालयाने आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. अधिक वाचा - अवकाळी पावसाने कडधान्य पिकांची हानी पीडितेच्या कुटुंबाला आर्थिक मदतीसाठी अनेकांनी हात पुढे केले आहेत. समाजकल्याण विभागाने 8 लाख 50 हजार रुपये मंजूर केले आहेत. 4 लाख 12 हजार 500 रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. या धनादेशाची मासिक व्याज योजनेअंतर्गत ठेव करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हा सहकारी बॅंकेचे माजी संचालक किशोर मोहोड, मुकेश परांड, असिमलाल धुर्वे, दीपक पाल, सुभाष किरपाल, रामू पाल, ऍड. राहुल मोहोड, मनोहर पाल, सुनील साव, अमोल पुरी, राहुल पाल, प्रमोद परतेकी, आरती परतेकी, शीतल पाल, आकाश किरपाल, पोलिस पाटील शंकर झाडे आदींची उपस्थिती होती. आदिवासी विभागाकडून पीडित कुटुंबाला 50 हजार रुपयांची मदत केली. सध्या लिंगा व तालुक्‍याचे ठिकाण कळमेश्वर शांत असले तरी या प्रकरणाची धग कायम आहे. आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी कायम आहे.

Web Title: Ten days after the incident, the penis is still pierced