अमरावतीच्या एकलविहीरच्या जंगलात सापडले दोघांचे मृतदेह

अमरावती : वरुड तालुक्यातील व शेंदुरजनाघाट पोलिस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या एकलविहीर गावालगतच्या जंगलातून इंधन गोळा करून घरी आणण्यासाठी गेलेल्या दोघांचे मृतदेह लागोपाठ रविवार आणि सोमवारी आढळून आले. बाबुराम मनिराम आहाके (वय ५५) आणि शामराव कुसराम (वय ६०) अशी मृतांची नावे आहे. हे दोघेही एकलविहीर येथील रहिवासी आहेत.

तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्यांना हे मृतदेह आढळून आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. शेंदुरजनाघाट पोलिस व वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन मृतदेहांचे पंचनामे केले. या घटनांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनांनंतर आदिवासी बांधव जंगलात जाण्यासाठी घाबरत असल्याचे बोलले जात आहे.

आहाके डिसेंबर महिन्यात तर कुसराम चार दिवसांआधी बेपत्ता झाले होते. बापूराव आहाके हे मागील डिसेंबर महिन्यापासून घरून निघून गेल्याची तक्रार शेंदुरजनाघाट पोलिसांत त्यांच्या नातेवाइकांनी दिली होती. मात्र, त्यांचा पत्ता लागलेला नाही. पोलिस व वनविभागाचे कर्मचाऱ्यांनी संयुक्त पंचनामा करून त्या मृतदेहाचे जोगवरच शवविच्छेदन केले. ही घटना ताजी असतानाच मागील चार दिवसांपासून पुन्हा याच जंगलात बेपत्ता झालेला शामराव कुसराम याचा मृतदेह सोमवारी सकाळी एकलविहीरच्या जंगलात आढळून आला. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

