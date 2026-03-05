Amravati News : स्थायी समिती सभापतिपदासाठी काँग्रेसचा उमेदवार निश्चित, महायुतीचा उमेदवार अद्याप ठरला नाही

अमरावती : महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदासाठी शुक्रवारी (ता. सहा) निवडणूक होत आहे. महायुती विरुद्ध काँग्रेस, असा हा समना होणार आहे. महायुतीकडे असलेले संख्याबळ बघता त्यांचा उमेदवार सहज निवडून येणार असला तरी उमेदवार मात्र अद्याप निश्चित झालेला नाही. तर काँग्रेसने प्रशांत महल्ले यांना रिंगणात आणण्याचे निश्चित केले आहे..सोळा सदस्यीय स्थायी समितीचे गठण झाले असून सभापतिपदावर कुणाचीही निवड झालेली नाही. त्यासाठी शुक्रवारी (ता. सहा) निवडणूक घेण्यात येणार आहे. या समितीत महायुतीमधील भाजपचे पाच, राष्ट्रवादीचे दोन, युवा स्वाभिमानचे तीन व शिवसेना गटाचा एक, असे अकरा सदस्य आहेत. तर विरोधी पक्ष काँग्रेसचे तीन व एमआयएमचे दोन सदस्य आहेत. निवडून येण्यासाठी नऊ सदस्यांची गरज असून महायुतीला ही निवडणूक जिंकणे सहज शक्य आहे. तथापि बिनविरोध निवडणूक होऊ नये, यासाठी काँग्रेसने उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशांत महल्ले यांचे नाव त्यासाठी निश्चित करण्यात आले आहे..मावळ पंचायत समितीवर कोणाची सत्ता?.काँग्रेसने उमेदवार निश्चित केला असला तरी महायुतीत अद्याप सभापतिपद कोणत्या पक्षाकडे द्यायचे, हाच निर्णय झालेला नाही. महायुतीत चार पक्ष सहभागी असून भाजपसह राष्ट्रवादी व युवा स्वाभिमान त्यासाठी दावेदार आहेत. महापौरपद भाजपने स्वतःकडे ठेवत उपमहापौर युवा स्वाभिमानला दिले आहे. राष्ट्रवादी व शिवसेना गटाला कोणतेच पद देण्यात आलेले नाही. युतीत नैसर्गिकरीत्या हे पद राष्ट्रवादीच्या वाट्यावर येत असले तरी या पंचवार्षिकमधील पहिल्या समितीच्या सभापतिपदावर भाजपला स्वतःचा उमेदवार द्यायचा आहे, अशी चर्चा आहे..भाजपचे पाच सदस्य या समितीत असून त्यापैकी दोन सदस्य प्रथमच निवडून आले आहेत. एका सदस्याने हे पद भोगले आहे. दोन अनुभवी महिला सदस्यांपैकी कुणाची यासाठी निवड केल्या जाते की नैसर्गिक न्याय, या तत्त्वाने राष्ट्रवादीसाठी सोडण्यात येईल, या निर्णयाकडे लक्ष वेधल्या गेले आहे. राष्ट्रवादीस पद सोडण्यात आल्यास गटनेते अविनाश मार्डीकर हे त्यासाठी प्रमुख दावेदार ठरणार आहेत..स्थायी समितीचे संख्याबळभाजप ः पाच, युवा स्वाभिमान ः तीन, राष्ट्रवादी ः दोन, शिवसेना गट ः एककाँग्रेस ः तीन, एमआयएम ः दोन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.