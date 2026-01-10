विदर्भ

Chikhaldara News : आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर थांबेना; कायमस्वरूपी रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची गरज

मेळघाट आदिवासीबहुल भाग असून धारणी व चिखलदरा हे तालुके त्यात समाविष्ट आहेत. रोजगार नसल्याने येथील आदिवासी बांधवांना स्थलांतर करावे लागते.
नारायण येवले
चिखलदरा (जि. अमरावती) - मेळघाट आदिवासीबहुल भाग असून धारणी व चिखलदरा हे तालुके त्यात समाविष्ट आहेत. रोजगार नसल्याने येथील आदिवासी बांधवांना स्थलांतर करावे लागते. परिणामी, मुलांचे शिक्षण व कुपोषणाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे मेळाघाटात रोजगार उपलब्ध करून देऊन आदिवासींचे स्थलांतर थांबविणे आवश्यक आहे.

