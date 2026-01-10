Chikhaldara News : आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर थांबेना; कायमस्वरूपी रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची गरज

चिखलदरा (जि. अमरावती) - मेळघाट आदिवासीबहुल भाग असून धारणी व चिखलदरा हे तालुके त्यात समाविष्ट आहेत. रोजगार नसल्याने येथील आदिवासी बांधवांना स्थलांतर करावे लागते. परिणामी, मुलांचे शिक्षण व कुपोषणाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे मेळाघाटात रोजगार उपलब्ध करून देऊन आदिवासींचे स्थलांतर थांबविणे आवश्यक आहे..मेळघाटात धारणी व चिखलदरा या दोन तालुक्यांत ३५० च्या जवळपास गावे आहेत. या भागातील नागरिक शेती व शेतीला पूरक असणारे व्यवसाय करतात. पावसाळा संपल्यानंतर या भागातील नागरिकांच्या हाताला काम उरत नाही. त्यामुळे नागरिक बेकार होतात. परिणामी त्यांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते..महाराष्ट्रातील विविध भागांत तसेच महाराष्ट्राबाहेर मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, राजस्थान, मुंबई, पुणे अशा विविध राज्यांतील वीटभट्ट्या किंवा इतर कामे करण्यासाठी आदिवासी बांधव दरवर्षी रोजगारासाठी स्थलांतरित होतात. त्यामुळे या भागातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित होतो.रोजगाराच्या ठिकाणी त्यांना मोठ्या प्रमाणात काबाडकष्ट करावे लागतात तसेच कामाचे काही वेळापत्रक नसते.रात्रपाळीत त्यांना कामे करावी लागतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो तसेच सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे मेळघाटातील कुपोषणात वाढ होत आहे.त्यामुळे आदिवासी बांधवांना मेळघाटात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे..रोजगाराची साधने द्यामेळघाटात पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात रेलचेल असते. या ठिकाणी पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले तर रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. येथे तेंदूपत्ता भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे बिडी व्यवसायसुद्धा याठिकाणी उभारला जाऊ शकतो. सरकारने त्यादृष्टीने प्रयत्न करावे. तसेच मेळघाट व आजूबाजूच्या तालुक्यात चणा व सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. याठिकाणी प्रक्रिया उद्योगसुद्धा उभारला जाऊ शकतो..भरडधान्य उत्पादनास द्यावे प्रोत्साहनमेळघाटात भरडधान्य किंवा पोषक धान्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व प्रशिक्षण द्यावे. त्यामुळे येथे या धान्याचे उत्पादन होईल व जगभरात ते पोहोचविता येईल. त्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना रोजगार मिळेल..मेळघाटातील प्रत्येक गावातून आदिवासी बांधव रोजगारासाठी स्थलांतरित होत आहेत. अजूनही रोजगार हमी योजनेची कामे काही गावांमध्ये सुरू झालेली नाहीत. यासोबतच काही मजुरांना मागच्या वर्षीची मजुरीसुद्धा मिळालेली नाही. त्यामुळे येथील मजूर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत आहेत.- नानाकराम ठाकरे, माजी उपसभापती, पंचायत समिती, चिखलदरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.