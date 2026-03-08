यवतमाळ : शहरात चोरट्यांचे धाडस वाढले आहे. चोरट्यांनी थेट पोलिसांनाच आव्हान देण्यास सुरवात केली आहे. ‘सीआयडी’ शाखेत कार्यरत असलेल्या एका सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाच्या बंद घरावर हातसाफ केला. पोर्चमधून चोरट्यांनी दोन कुलर आणि पाण्याची मोटर लंपास केली. .पिंपळगाव मार्गावरील बालाजी पार्कमध्ये रविवारी सकाळी 7.30 वाजताच्या सुमारास ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून, यामुळे पोलीस वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील पिंपळगाव मार्गावरील बालाजी पार्क परिसरात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रवीण रंदई (वय 40) यांचे स्वतःचे घर आहे..Crime News : पंचवटीत दुचाकी चोरांच्या टोळीचा पर्दाफाश! दोन सराईत गुन्हेगारांसह दोन बालके पोलिसांच्या जाळ्यात.रंदई हे सध्या सीआयडी, नागपूर शहर येथे कार्यरत आहेत. येथील त्यांच्या घरात कुणीही राहत नसल्याने घर बंद आहे. घरातील काही साहित्य आणि घरगुती वापराच्या वस्तू बाहेर पोर्चमध्ये ठेवलेल्या होत्या. याचाच फायदा घेत अनोळखी चोरट्यांनी पोर्चमधून दोन कुलर आणि पाण्याची मोटर लंपास केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रंदई हे रविवारी सकाळी यवतमाळ येथील घरी आले असता, त्यांना पोर्चमधील साहित्य गायब असल्याचे निदर्शनास आले..Sakri Theft : साक्रीत चोरट्यांचा थरार! एकाच रात्री दोन शिक्षकांची घरे अन् बिअर बार फोडले.त्यांनी तत्काळ आजूबाजूला चौकशी केली. मात्र, काहीही सुगावा लागला नाही. त्यानंतर त्यांनी शहर पोलिस ठाणे गाठून चोरीबाबत तक्रार दिली. एका पोलिस अधिकार्याच्या घरी चोरी होऊनही शहर पोलिसांपुढे आरोपींचा शोध घेण्याचे आव्हान आहे. पोलिस अधिकार्याचेच घर सुरक्षित नसल्याने सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेमुळे बालाजी पार्क आणि पिंपळगाव मार्ग परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.