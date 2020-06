दुचाकीवर चौबलसिट चालले होते अन्‌ मागून दिली वाहनाने धडक.... 

शंकरपूर (जि. चंद्रपूर) : दुचाकीवर चौबलसिट चाललेल्या वाहनधारकाला दुसऱ्या भरधाव वाहनाने मागून जोरदार धडक दिली. त्यामुळे झालेल्या अपघातात एकजण ठार, तर तीनजण जखमी झालेत. ही घटना रविवारी (ता. 31) दुपारी 4 वाजताच्या सुमारास शंकरपूरजवळील डोमा शिवार फाट्याजवळ घडली. इंदिरा दडमल (वय 50, रा. सिरसपूर) असे मृताचे, तर प्रीती नन्नावरे (वय 26), कैलास दडमल (वय 30), माही नन्नावरे (वय 5) अशी जखमींची नावे आहेत. अवश्य वाचा- विदर्भातील पाच विद्यार्थिनी अडकल्या कझाकिस्तानात; मायदेशी परतण्याची लागली अोढ कैलास दडमल हे इंदिरा दडमल, प्रीती नन्नावरे व पाच वर्षांची चिमुकली माही नन्नावरे यांना घेऊन दुचाकीने मेंढेगाव येथून सिरसपूर येथे जाण्यासाठी निघाले होते. डोमा फाट्यावरून सिरसपूरकडे वळण घेत असताना मागून येणाऱ्या चारचाकी वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात इंदिरा दडमल या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना उपचारासाठी शंकरपूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणत असताना वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. तर प्रीती नन्नावरे, कैलास दडमल, माही नन्नावरे हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी चिमूर उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला. गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक विनोद जांभुळे करीत आहेत.



Web Title: They were four on Motorcycle, and one Vehicle dashed them