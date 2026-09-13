Amravati Jail news : आठवड्याभरात तिसऱ्या बंदीचा मृत्यू ;जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहातील घटनेमुळे खळबळ

सकाळ वृत्तसेवा अमरावती, : जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये आठवड्यात तिसऱ्या बंदीचा मृत्यू झाला. सदर बंदी शिक्षाधीन बंदी होता, असे कारागृहाच्या अधीक्षक कीर्ती चिंतामणी यांनी सांगितले. शनिवारी (ता. १२) सदर बंदीचा उपचारादरम्यान सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. दलीराम गुलाब राठोड (वय ६८, रा. वडगाव जंगल, जि. यवतमाळ), असे मृत बंदीचे नाव असल्याची माहिती कारागृहाच्या अधीक्षकांनी दिली. या बंदीला एका गुन्ह्यात २२ मे २०२६ रोजी यवतमाळ जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सहा वर्षे शिक्षा सुनावली होती. त्याला शिक्षा उपभोगण्याकरिता अमरावतीच्या मध्यवर्ती कारागृहात आणल्या गेले. .कारागृहात त्याच्यावर उपचार सुरूच होते. कारागृहात आल्यापासून दलीराम राठोड याची प्रकृती गंभीर होती. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुन्हा शिक्षाधीन बंदीची प्रकृती बिघडल्याने त्याला उपचारासाठी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल केले. तेव्हापासून येथील आयसीयूमध्ये बंदीचा उपचार सुरू होता. दलीराम राठोड याचा १२ सप्टेंबरला सकाळी सातच्या सुमारास उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सदर बंदीच्या मेंदूवर सुजन असल्याचे कारण नमूद केले आहे. फ्रेजरपुरा ठाण्यात अकस्मात मृत्यू, अशी नोंद घेण्यात आली. .तालुका न्यायदंडाधिकारी यांच्या उपस्थितीत शवागारात मृतदेहाचा पंचनामा करून तो उत्तरीय तपासणीकरिता अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात पाठविण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली होती..शिक्षाधीन बंदी दलीराम गुलाब राठोड हे कारागृहात आले त्यापूर्वीपासून त्यांची प्रकृती खालावल्याने उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यात दुसरे कुठलेही कारण नाही. -कीर्ती चिंतामणी, अधीक्षक, जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.