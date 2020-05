यवतमाळ जिल्ह्यात कोरोनासह या आजाराचाही शिरकाव, तब्बल 494 रुग्ण

यवतमाळ : मागील दोन वर्षांत जिल्ह्यात डेंगीच्या रुग्णांची वाढ झाली आहे. 2018 मध्ये 58 असलेला रुग्णांचा आकडा 2019 मध्ये तब्बल 494 वर पोहोचला होता. यामुळे यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावात सापडलेल्या नागरिकांचा डेंगीपासून बचाव व्हावा, यासाठी हिवताप विभागाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा हिवताप कार्यालयाकडे आहे. त्यांच्यामार्फत डेंगी विषयी जनजागृती करून प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले जाते. मात्र, डेगींचा आजार कमी होण्याऐवजी पाच वर्षांत वाढल्याचे चित्र आहे. 2015 मध्ये डेंगी पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 23 होती, ती 2019 मध्ये 494 वर पोहोचली आहे. यात नमुने तपासणीचा वेगही वाढला आहे. दरवर्षी हिवताप कार्यालयामार्फत डेंगीपासून नागरिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी जनजागृती मोहीम आखल्या जाते. मात्र, यानंतरही रुग्ण संख्येचा आलेख वाढता आहे. डेंगी आजाराचा प्रसार इडीस या डासांच्या चावल्यापासून होते. यांची उत्पत्ती साठवणूक केलेल्या स्वच्छ पाण्यातच होत असते. डास तयार होऊ नये, यासाठी आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळण्याचे आवाहन हिवताप विभागामार्फत केले जाते. याच बरोबर घराजवळचा परिसर स्वच्छ ठेवण्याची विनंती केली जाते. असे असले तरी रुग्णांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. डेंगी हा आजार नोटिफायबल आजार असल्याने डेंगी दूषित रुग्ण आढळल्यास त्यांची नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. डेंगी होऊ नये म्हणून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहे. प्रसारावर मोठा खर्च केला जात असतानाही रुग्णांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत वाढली आहे. नागरिकांनी शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालक करावे, असे आवाहन जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. संघर्ष राठोड यांनी केले आहे. - पत्नी बनली रणचंडिका; पतीच्या प्रेयसीला धु..धु धुतले... वाचा काय झाले ते वर्ष-तपासलेले नमुने-पॉझिटिव्ह रुग्ण

2015-2101-23

2016-5511-29

2017-5515-26

2018-12969-58

2019-11805-494

