Tiroda News : तीन दिवसांच्या नवजात बाळाचा अचानक मृत्यू; परिसरात हळहळ

तिरोडा (जि. गोंदिया) - तालुक्यातील जमुनिया येथील कोडापे परिवारावर मंगळवारी (ता. १) दुःखाचा डोंगर कोसळला. अवघ्या तीन दिवसांच्या नवजात बाळाचा उपजिल्हा रुग्णालय, तिरोडा येथे अचानक मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. बाळाच्या आईवर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना ही दुर्दैवी घटना घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, कोडापे परिवारातील बाळाचा जन्म २९ ऑगस्ट रोजी झाला होता. जन्मानंतर बाळाची प्रकृती सामान्य असल्याचे कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले. मंगळवारी सकाळी बाळाच्या आईने रुग्णालयात त्याला दूध पाजले. त्यानंतर काही वेळातच बाळ अचानक बेशुद्ध अवस्थेत गेले. त्यामुळे कुटुंबीयांनी तत्काळ डॉक्टरांना माहिती दिली..डॉक्टरांनी बाळाची तपासणी केली असता ते मृत झाल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर नियमानुसार नवजात बाळाचे शवविच्छेदन करण्यात आले. शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बाळाचा मृतदेह कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यात आला. अवघ्या तीन दिवसांच्या चिमुकल्याचा अचानक मृत्यू झाल्याने कोडापे परिवारावर शोककळा पसरली आहे..बाळाच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी घटनेची नोंद केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.