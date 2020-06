अमरावती जिल्ह्यात चोवीस तासात अपघातात तिघे ठार, जखमींमध्ये दोन लहान मुलेही

अमरावती : पावसाळ्याचे दिवस आणि अपघात हे नेहमीचेच समीकरण आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांमध्ये झालेल्या अपघातात तिघे ठार झाले असून पाच जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये दोन लहान मुलांचाही समावेश आहे. अपघातातील जखमींवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. माडी मार्गावरील दिवाणखेड फाट्याजवळ अंकित विलास दवाळे (वय 25 रा. पिंपळखुटा अर्मळ) हे एमएच 27 एक्‍यू 8575 क्रमांकाच्या दुचाकीने जात असताना कुण्यातरी वाहनाने दुचाकीला धडक दिली. शनिवारी (ता. सहा) रात्री साडेदहाच्या सुमारास ही घटना घडली. अपघातात ते गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. येथे उपचारादरम्यान अंकितचा मृत्यू झाला. असे फ्रेजरपुरा पोलिसांनी स्पष्ट केले.

अपघाताची दुसरी घटना शनिवारी रात्रीच दहाच्या सुमारास आसेगाव ते दर्यापूर मार्गावर घडली. सचिन भैय्यालाल कैथवास (वय 30) व उमेश देविदास कैथवास (वय 21 दोघेही रा. टाकरखेडा-पूर्णा) हे दुचाकीने गावाकडे जात असताना त्यांची दुचाकी रस्त्यावर घसरून अपघात झाला. त्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले. जखमींना उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले असता, उपचारादरम्यान त्यापैकी सचिन कैथवास यांचा मृत्यू झाला. तर, उमेशवर इर्विनमध्ये उपचार सुरू आहेत, असे आसेगावचे पोलिस निरीक्षक तावडे यांनी सांगितले. सविस्तर वाचा - ...तरी रस्ते तयार मोकळे करायला तयार नाहीत नागरिक? तिवसा तालुक्‍यातील मोझरी गावात दुचाकीवरून पडून गंभीर जखमी झालेल्या सुभाष रामभाऊ महल्ले (वय 40, रा. मोझरी) यांना उपचाराकरिता शनिवारी रात्रीच इर्विनमध्ये दाखल केले. त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रविवारी (ता. सात) सकाळी साडेआठ ते नऊच्या सुमारास चांदूरबाजार ते माधान मार्गावर दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली. त्यात चौघे जखमी झाले. जखमींमध्ये दोन लहान मुलांचा समावेश आहे. संविधान भुजंग मोरे (वय 13 रा. मोकासपुरा, मोर्शी) व विजय चंपत मोरे (वय 40 रा. काजळी, चांदूरबाजार), सूरज रमेश शिरसाम (वय 21, रा. हनवतखेडा, परतवाडा) व ओम गजानन दांडगे (वय 12 रा. माधान) अशी अपघातातील जखमींची नावे आहेत. जखमींवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

