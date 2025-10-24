विदर्भ

Amravati News: तीन कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन; अमरावतीत महिला शेतकऱ्याने घेतला घरीच गळफास

Amravati Farmer: अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यात दिवाळीच्या दिवशी तीन शेतकऱ्यांनी शेतीतील नुकसान आणि कर्जबाजारीपणामुळे जीवन संपवले. शेतकरी कर्जवसुली तातडीने थांबवावी, अशी मागणी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती / साखरखेर्डा : अमरावती जिल्ह्यातील जावरा मोळवण (ता. नांदगावखंडेश्वर) येथे एका महिला शेतकऱ्याने, तर बुलढाणा जिल्ह्यातील शिंदी (ता. सिंदखेडराजा) येथे एका वृद्ध शेतकऱ्याने तसेच कारंजा तालुक्यातील शेतकऱ्याने मृत्यूला जवळ केले.

