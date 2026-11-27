गोंदिया: गंगाझरी पोलिस ठाण्याच्या ११२ पोलिस वाहनाने दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना दांडेगाव येथील बसस्थानकाजवळ बुधवारी (ता. २५) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. .Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.घटनेनंतर गावकऱ्यांनी रस्त्यावर टायर जाळून संताप व्यक्त केला. रितेश बावनकर (वय १७), शिवप्रसाद कांबळे (वय १७, दोघेही रा. खळबंदा) आणि कार्तिक बिसेन (वय २०, रा. सेजगाव, ता. तिरोडा) अशी मृतांची नावे आहेत. रितेश, शिवप्रसाद आणि कार्तिक हे तिघेही दुचाकीने एकोडीहून गंगाझरीकडे जात होते, तर ११२ क्रमांकाचे पोलिस वाहन गंगाझरीकडून एकोडीकडे जात होते. .दरम्यान, दांडेगाव येथील बसस्थानकाजवळ पोलिस वाहनाची दुचाकीला जोरदार धडक बसली. धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीवरील तीनही जणांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात पोलिस वाहनाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तीनही जणांच्या मृत्यूमुळे गावकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.संतप्त नागरिकांनी बुधवारीच रात्री पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी करीत रस्त्यावर टायर जाळून निषेध नोंदविला. दोषी पोलिस वाहनचालकावर तातडीने गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तिन्ही जणांच्या मृत्यूमुळे खळबंदा आणि सेजगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. घटनेची नोंद घेत गंगाझरी पोलिसांनी करीत आरोपी वाहनचालक अमित माहुले याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक धीरज राजूरकर करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.