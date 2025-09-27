वर्धा / गडचिरोली : वर्धा जिल्ह्यातील वायगाव निपानी नजीक व भंडारा जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता. २६) वीज पडून तिघे ठार झालेत. तर, गडचिरोली जिल्ह्यात शुक्रवारी अनेक भागांत विजेच्या कडकडाटांसह पाऊस कोसळला. .भामरागड तालुक्यात गुरुवार रात्रीपासूनच मुसळधार पाऊस असल्याने पर्लकोटा नदीवरचा पूल पाण्याखाली जाऊन संपर्क तुटला होता. मात्र शुक्रवारी संध्याकाळी नदीचे पाणी ओसरल्याने पुलावरून वाहतूक सुरू झाली आहे..वर्धा जिल्ह्यात वायगाव निपानी नजीकच्या भिवापूर परिसरात शुक्रवारी रात्री सव्वा सात वाजता सुमारास वीज पडली व त्यात दोघे ठार झालेत, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. हे तिघेही दुचाकीने जात होते. दरम्यान जोरदार पाऊस सुरू झाला. पावसापासून बचाव करण्याकरिता तिघेही झाडाखाली थांबले. याच वेळी झाडावर वीज पडली. यात अनिल ठाकरे, सौरभ ठाकरे या दोघांचा मृत्यू झाला, तसेच वेदांत ठाकरे हा गंभीर जखमी झाला. हे तिघेही भिवापूर येथील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात आले..भंडारा जिल्ह्यात तुमसर तालुक्यातील सोदेपूर शिवारात वीज कोसळून शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. मृताचे नाव जिल्हा नियंत्रण कक्ष येथे प्राप्त माहितीनुसार रघुनाथ इसन उईके ( वय ५६) असे आहे. शुक्रवारी दुपारी रघुनाथ आपल्या शेतात काम करीत होते. दुपारी चार वाजताच्या सुमारास परिसरात मेघगर्जनेसह पावसाला सुरवात झाली. दरम्यान वीज कोसळून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. याबाबत तहसील कार्यालय व आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षात नोंद केली आहे..गडचिरोली जिल्ह्यातील मुसळधारभामरागड तालुक्यात सतत दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पर्लकोटा नदीच्या पाण्यात वाढ होऊन पाणी पुलावरून वाहत असल्याने जनजीवन विस्कळीत होऊन वाहतूक बंद झाली होती. तसेच तालुक्यातील शेकडो गावाचा संपर्क तुटला आहे. पर्लकोटा नदीच्या पुलावरून सायंकाळपर्यंत पाणी वाहत होते. .Satish Bhosale: चार महिन्यानंतर खोक्या जेलबाहेर येणार, न्यायालयाचा दिलासा | Khokya Bhosale | Beed | Sakal News.पोलिस विभागाने पुलाजवळ बॅरिकेड्स लावून वाहतूक बंद केली होती. मात्र संध्याकाळी पाणी ओसरल्याने वाहतूक सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात पुन्हा पाऊस कोसळण्याचा अंदाज आहे. जिल्ह्यात अनेक भागांत प्रचंड मेघगर्जनेसह पाऊस कोसळला. पुन्हा पाऊस येऊन जिल्ह्याच्या इतर भागांतही पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ शकते. बंगालच्या उपसागरावर निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे राज्यातील विविध भागांमध्ये २६ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान ढगाळ हवामान व पावसात वाढ होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.