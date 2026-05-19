Nagpur Truck Accident: विटा घेऊन जाणारा ट्रक पलटी; तीन मजुरांचा जागीच मृत्यू, तीन जखमी

काटोल (नागपूर) : खापा येथून सावनेरमार्गे मोवाडकडे विटा घेऊन जाणाऱ्या आयशर ट्रकचा ईसापूर (झिल्पा) गावाजवळ भीषण अपघात झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १९) घडली. या अपघातात तीन मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले. चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे ट्रक रस्त्यावरून घसरून पलटी झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..एमएच २३ एयू ३२३५ क्रमांकाच्या आयशर ट्रकमधील मजूर केबिनमध्ये झोपेत असताना हा अपघात झाला. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ट्रक उलटला आणि मजुरांवर काळाने झडप घातली. .या अपघातात संजय सुदामजी कनेरे (वय ४४), लीलाधर विष्णूजी वालूलकर (वय ४०) आणि अजित निळकंठ भलावी (वय ४०) या तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर राजेंद्र राजगुरू, हेमराज लक्ष्मण कन्हेरे आणि सुभाष जयराम धुर्वे हे गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सर्व मृत व जखमी मोवाड येथील रहिवासी आहेत..अपघातानंतर ट्रक चालक व मालक प्रवीण उर्फ गोलू बले (रा. मोवाड) हा घटनास्थळावरून फरार झाला. काटोल पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २८१, १२५(अ), १०६(१) तसेच मोटार वाहन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. काटोल येथील रुग्णालयात विजू महाजन आणि किशोर गाढवे यांनी मदतकार्य केले. पुढील तपास पीआय रणजीत शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली निलेश उईके व अमोल वाघ करीत आहेत.