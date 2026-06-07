चिमुकला पाण्यात बुडत होता; वाचवण्यासाठी दोघांची नदीत उडी अन्...; महादेव घाटावरील पिकनिकचा आनंद क्षणात शोकांतिकेत

सकाळ वृत्तसेवा कामठी, ता. ७ : रविवारी सुट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी कन्हान नदीवरील महादेव घाट येथे आलेल्या एका कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. नदीत बुडणाऱ्या सहा वर्षीय चिमुकल्याला वाचविण्याच्या प्रयत्नात दोन युवकांनीही आपले प्राण गमावल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. ही हृदयद्रावक घटना दुपारी सुमारे १ वाजताच्या सुमारास घडली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामठी व नागपूर येथील नातेवाईकांचा १२ ते १३ जणांचा समूह रविवारी महादेव घाट परिसरात पिकनिकसाठी आला होता. या समूहात महिला, पुरुष, तरुणी आणि लहान मुलांचा समावेश होता. सर्वजण नदीकाठी आनंदात वेळ घालवत असताना अचानक सहा वर्षीय चैतन्य बबलू अंबादे हा मुलगा पाण्यात बुडू लागला. चैतन्यला वाचविण्यासाठी त्याचा चुलत भाऊ गौतम राजकुमार अंबादे (३१) यांनी तत्काळ नदीत उडी घेतली. .वीकेंडला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे जाम! वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी.मात्र, नदीतील खोल पाण्याचा अंदाज न आल्याने गौतमदेखील बुडू लागला. हे पाहताच गौतम यांचे मेहुणे रोहित कैलास नागदेवे (३३) यांनी दोघांना वाचविण्यासाठी धाव घेत नदीत उडी मारली. दुर्दैवाने खोल पाणी आणि प्रवाहामुळे तिघेही नदीच्या पाण्यात बुडाले. घटनेची माहिती मिळताच कामठी पोलिस, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गोताखोरांच्या मदतीने तिघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. .त्यानंतर शवविच्छेदनासाठी मृतदेह कामठी येथील शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच मृतांच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयात मोठी गर्दी केली होती. परिसरात शोकमय वातावरण निर्माण झाले होते.मृतांची नावे :रोहित कैलास नागदेवे (वय ३३), रा. कुंभारे कॉलनी, कामठीगौतम राजकुमार अंबादे (वय ३१), रा. इंदिरा नगर, जरीपटका, नागपूरचैतन्य बबलू अंबादे (वय ६), रा. इंदिरा नगर, जरीपटका, नागपूर.Fuel Supply: पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करण्यास मनाई! उल्लंघन केल्यास जेल; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय.शवविच्छेदनानंतर तिघांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले. या दुर्दैवी घटनेमुळे कामठी तसेच नागपूरच्या जरीपटका परिसरात शोककळा पसरली असून मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. उन्हाळी सुट्ट्या आणि पावसाळ्याच्या प्रारंभी नदी, तलाव व धरण परिसरात पर्यटन किंवा पिकनिकसाठी जाणाऱ्या नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे या दुर्घटनेतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.