शेतकरी कुटुंबातील ३ सख्ख्या बहिणी बनल्या पोलीस, प्रतिकूल परिस्थितीत यशाला गवसणी

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये नुकताच पोलीस भरतीचा निकाल जाहीर झाला. या पोलीस भरतीत गडचिरोलीतील आदिवासी भागातल्या एकाच कुटुंबातील तीन सख्ख्या बहिणींनी लख्ख यश मिळवलंय. एकाच कुटुंबातील तीन सख्ख्या बहिणींनी यशाला गवसणी घातल्यानं त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींनी आई-वडिलांच्या कष्टाचं चीज करत यश मिळवलं आहे. Farmer family daughters become police officers in remarkable success story.गडचिरोली जिल्ह्यातल्या कोरची तालुक्या खुणारा हे एक लहानसं गाव आहे. या गावातल्या श्यामलाल कुमरे यांच्या पल्लवी, नूतन आणि अश्विनी या तिन्ही मुलींनी पोलीस भरतीत यश मिळवलं आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात त्या पोलीस दलात दाखल होणार आहेत. त्यांच्या या यशाचं कौतुक राज्यभर होत आहे..हफ्ता न दिल्यानं ट्रक पेटवला, लष्कराचं दीड कोटींचं साहित्य जळून खाक; पोलीस पळून गेले.कौटुंबिक परिस्थिती बेताचीच, वडील शेती करतात. त्यावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. अशा परिस्थितीत तीन मुलींनी वडिलांच्या कष्टाचं पांग फेडताना प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून यशाला गवसणी घातलीय. तिघींचीही महाराष्ट्र पोलिसात एकाच वेळी निवड झाल्यानं कुटुंबाला आकाश ठेंगणं झालंय..लहानपणापासूनच अश्विनी, पल्लवी आणि नूतन यांनी मोठेपणी पोलीस होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगलं होतं. त्या यशाचा पाठलाग करत त्यांनी अभ्यास केला. त्यात सातत्य ठेवत आज मोठं यश मिळवलंय. कुमरे कुटुंबातील तीन बहिणींनी मिळवलेल्या यशातून आता इतर तरुण-तरुणींनाही प्रेरणा मिळत आहे.