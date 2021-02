Big Breaking : भुकेमुळे तीन वर्षीय बिबट्याचा मृत्यू; आमगाव तालुक्यातील घटना

आमगाव (जि. गोंदिया) : तालुक्याअंतर्गत येते असलेल्या पद्मपूर गाव परिसरातील वाघ नदीच्या काठवर संरक्षित वन कंपार्टमेंट ४८९ येथे २ फेब्रुवारी रोजी एका नर जातीचा बिबट मृतावस्थेत आढळून आल्याने मोठी खळबळ उडाली. त्या बिबट्याच्या भूकेने मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात बिबट आणि वाघांची शिकार होण्याचे दोन मोठे प्रकरण समोर आले होते. असे असताना आमगाव तालुक्याच्या पद्मपूर येथील वाघ नदीच्या परिसरात संरक्षित वनात वन विभागातील कर्मचारी व वन मंजूर वन परिसरात गस्त करीत असताना एक बिबट मृतावस्थेत आढळून आला. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली असता अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळावर येऊन पंचनामा केला. नक्की वाचा - सात महिलांनी नाकारले चक्क सरपंच पद, 'बाळू'साठी धरला हट्ट यानंतर मृत बिबट्याला आमगाव येथी वनविभाग कार्यलयात आण्यात आले. यामुळे विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. या बिबट्याचा करंट लावून शिकार तर करण्यात आली नाही ना या बाजूने देखील वनाधिकाऱ्यांनी तपासाला सुरुवात केली आहे. मृतावस्थेत आढळलेल्या बिबट्याची उत्तरीय तपासणी केल्यावर त्याच्या मृत्यू भुकेमुळे झाल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

Web Title: Three year old leopard dies of starvation