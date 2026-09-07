Amravati Tiger Attack: सोनोरी शिवारात वाघाचा थरार; चाराकटाईसाठी गेलेल्या २२ वर्षीय तरुणीचा हल्ल्यात मृत्यू, ग्रामस्थ संतप्त

चांदूरबाजार (जि. अमरावती) : चांदूरबाजार तालुक्यातील सोनोरी येथील शेतशिवारात चाराकटाईसाठी गेलेल्या एका २२ वर्षीय मुलीवर वाघाने हल्ला करून तिला ठार केल्याची खळबळजनक घटना रविवारी (ता. ६) घडली. या घटनेने परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. ऊर्मिला बाजीराव इवने, असे मृत मुलीचे नाव आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या घटनेमुळे सोनोरी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, वनविभागाच्या कार्यपद्धतीबाबतही ग्रामस्थांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. ऊर्मिला ही सोनोरी शेतशिवारात चाराकटाई करण्यासाठी गेली होती. यावेळी वाघाने अचानक तिच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात तिचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेमुळे शेतशिवारात काम करणाऱ्या शेतकरी व शेतमजुरांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..दरम्यान, या घटनेने ग्रामस्थ संतप्त झाले असून त्यांनी वनविभागावर रोष व्यक्त केला. वाघ असल्याची माहिती देण्यात आल्यावर देखील या विभागाने हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे एका मुलीचा जीव गेल्याचा आरोप ग्रामस्थ करीत आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच आमदार प्रवीण तायडे, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष सुरेखाताई ठाकरे, चांदूरबाजारचे तहसीलदार योगेश गाडे, चांदूरबाजारचे ठाणेदार सोनोने व ब्राम्हणवाडा थडीचे ठाणेदार जाधव, चांदूरबाजारच्या एसडीपीओ तसेच अन्य अधिकारी व कर्मचारी गावात दाखल झाले होते. आमदार प्रवीण तायडे यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचा समाचार घेतला..या घटनेची तातडीने दखल घेत आमदार प्रवीण तायडे यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देत परिसरात आवश्यक ती कार्यवाही करून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. आमदार गावात दाखल झाले व त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. घडत असलेल्या घटनेबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलाच तासले. वाघाने मुलीचा बळी घेतल्याने तिच्या कुटुंबीयांना वनविभागाने तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी आमदार प्रवीण तायडे व सुरेखाताई ठाकरे यांनी रेटून धरली. सोनोरी गावात या घटनेने रात्रीपर्यंत तणावाची स्थिती होती..दोन बकऱ्या केल्या ठारतत्पूर्वी आष्टोली-रिद्धपूर शेतशिवारात वाघ दिसल्याची चर्चा सुरू असतानाच रविवारी (ता. ६) सकाळी सोनोरी शिवारातील काट वनात वाघाने सुरवातीला दोन बकऱ्यांवर हल्ला करून त्यांना ठार केले, तर एक बकरी जखमी झाली. विशेष म्हणजे, बकऱ्या राखणाऱ्या पशुपालकावरही वाघाने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रसंगावधान राखून संबंधिताने हातातील कुऱ्हाडीने प्रतिकार केल्याने त्यांचा जीव वाचला..पावलांचे ठसेशनिवारपासून (ता. ५) आष्टोली-रिद्धपूर शेतशिवारात वाघ दिसल्याची चर्चा होती. तसेच रविवारी सकाळी बोरज शेतशिवारात शेतकऱ्यांना वाघाच्या पावलांचे ठसे दिसल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यानंतर रविवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास सोनोरी शिवारातील काट वनात ही घटना घडली..मालकाने केला प्रतिकारसोनोरी येथील बकऱ्या मालक सोमा परते हे नेहमीप्रमाणे रविवारी सकाळी बकऱ्यांना चराईसाठी काट वनात घेऊन गेले होते. बकऱ्या चरत असताना अचानक त्यांना समोर वाघ दिसला. वाघ हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचे लक्षात येताच परते यांनी क्षणाचाही विलंब न करता हातातील कुऱ्हाडीने वाघाच्या डोक्यावर उलटा वार केला. अचानक झालेल्या या प्रतिकारामुळे वाघ काही सेकंदांतच पळाल्याचे परते यांनी सांगितले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.सावधानतेचा इशारावाघाचा मागोवा घेण्यास अडथळा निर्माण होऊ नये तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वनविभागाने ग्रामस्थांना काट वनात जाण्यास मनाई केली आहे. सोनोरी, सुलतानपूर, गणोजा, ब्राह्मणवाडा पाठक, बोरज, नानोरी आणि सुरळी या परिसरातील नागरिकांना सावधानतेचा इशारा पोलिस व वनविभागातर्फे देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.