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Amravati Tiger Attack: सोनोरी शिवारात वाघाचा थरार; चाराकटाईसाठी गेलेल्या २२ वर्षीय तरुणीचा हल्ल्यात मृत्यू, ग्रामस्थ संतप्त

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Tiger Attack in Sonori Chandur Bazar Kills 22 Year Old Woman as Forest Department Faces Anger From Local Villagers

Tiger Attack in Sonori Chandur Bazar Kills 22 Year Old Woman as Forest Department Faces Anger From Local Villagers

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सकाळ वृत्तसेवा
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चांदूरबाजार (जि. अमरावती) : चांदूरबाजार तालुक्यातील सोनोरी येथील शेतशिवारात चाराकटाईसाठी गेलेल्या एका २२ वर्षीय मुलीवर वाघाने हल्ला करून तिला ठार केल्याची खळबळजनक घटना रविवारी (ता. ६) घडली. या घटनेने परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. ऊर्मिला बाजीराव इवने, असे मृत मुलीचे नाव आहे.

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