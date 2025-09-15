विदर्भ

Forest Department: भीमणी नदीपात्रात वाघाचा मृतदेह आढळला; पाण्याच्या प्रवाहामुळे वनविभागाला ताबडतोब शोधमोहीम राबवावी लागली

Wildlife News: भीमणी नदीच्या पात्रात वाघाचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना शनिवार (ता. १३) सायंकाळी सहा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. वनविभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी येईपर्यंत मृत वाघ पाण्याच्या प्रवाहात समोर वाहून गेली.
भीमणी नदीच्या पात्रात वाघाचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना शनिवार (ता. १३) सायंकाळी सहा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.

