Tigress Captured : युवतीसह शेतकऱ्याला ठार मारणारी वाघीण जेरबंद

शिरजगावकसबा - चांदूरबाजार तालुक्यात सोनोरीत रविवारी (ता. ६) युवतीला व सोमवारी (ता. ७) शिरजगावकसबा येथे शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यावर झडप घेऊन ठार करणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला वनविभागाने सुरू केलेल्या शोधमोहिमेनंतर सायंकाळी ट्रँक्विलायझर गनचा वापर करून बंदिस्त करण्यात आल्याने ग्रामस्थांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला..वाघिणीने देऊरवाडा गावात सोमवारी (ता. ७) सकाळी पहाटेच्या सोमतीर्थ भागातील जनावराच्या गोठ्यामधील गाईवर हल्ला करून तिला ठार केले, तर दुसऱ्या गाईला जखमी केले होते. जनावरांनी आरडाओरड केल्याचे पाहून वाघिणीने मार्कंडा जंगलातून शिरजगावकसबा व कालाटोला जंगलात प्रवेश केला. सोमवारी (ता. ७) दुपारी शेतात काम करीत असलेल्या शेतकऱ्यावर हल्ला करून त्यांना जागीच ठार केले..दिनेश शंकरराव आवारे (वय-५२, केनीपुरा, शिरजगावकसबा), असे वाघिणीच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव असल्याची माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर ग्रामस्थांनी जंगलात गर्दी केली होती. वनविभाग व पोलिस प्रशासन मृत व्यक्तीच्या शरीराच्या आजूबाजूला ठाण मांडून असल्याने प्रशासनाने नागरिकांना त्यासंदर्भात जागृत करीत समोर जाण्यास मनाई केली. वनविभाग चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, अमरावती या संयुक्त पथकाने वाघिणीला बेशुद्ध करून जेरबंद केले. ती बेशुद्ध झाल्याची खात्री पटताच, पिंजऱ्यात टाकून घटनास्थळावरून हलविले..नरभक्षक वाघिणीला नागपूरला हलविलेदोन दिवसांपासून चांदूरबाजार तालुक्यातील सोनोरी व त्यानंतर शिरजगावकसबा परिसरात वाघिणीच्या दहशतीमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. वनविभागासह पोलिसांचा मोठा ताफा सोमवारी (ता. ७) येथे तैनात होता. माजी खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रवीण तायडे, आमदार बच्चू कडू, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे यांनी घटनास्थळाला भेटून मृत युवतीच्या कुटुंबाची सांत्वना भेट घेतली. नरभक्षक वाघिणीला जेरबंद केल्यानंतर तिला नागपूरला हलविण्यात आल्याचे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..मृत शेतकऱ्याकडे फक्त अडीच एकर शेतीवाघिणीच्या हल्ल्यात मृत पावलेले शेतकरी दिनेश शंकरराव आवारे (वय ५२) यांच्याकडे अडीच एकर शेत असून त्यांच्या कुटुंबामध्ये पत्नी व तीन मुली, असा परिवार आहे. घरातील कुटुंबप्रमुख वाघिणीच्या हल्ल्यात ठार झाल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..बारा दिवसांपूर्वी भांबोरात एक ठार२७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मोर्शी तालुक्यातील भांबोरा गावात एका व्यक्तीवर वन्यप्राण्याने हल्ला करून ठार केले होते. हा हल्लासुद्धा बिबट किंवा वाघाने केल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता. त्यामुळे मोर्शी मार्गाने येणारी वाघीण चांदूरबाजार तालुक्यात शिरून तिने पुन्हा दोघांना ठार केल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.