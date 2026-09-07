विदर्भ

Tigress Captured : युवतीसह शेतकऱ्याला ठार मारणारी वाघीण जेरबंद

नरभक्षक वाघिणीचा दुसऱ्या दिवशी शिरजगावकसबात थरार.
Tigress Captured

Tigress Captured

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिरजगावकसबा - चांदूरबाजार तालुक्यात सोनोरीत रविवारी (ता. ६) युवतीला व सोमवारी (ता. ७) शिरजगावकसबा येथे शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यावर झडप घेऊन ठार करणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला वनविभागाने सुरू केलेल्या शोधमोहिमेनंतर सायंकाळी ट्रँक्विलायझर गनचा वापर करून बंदिस्त करण्यात आल्याने ग्रामस्थांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

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