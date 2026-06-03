Vidarbha: राष्ट्रीय महामार्ग ठरतोय जीवघेणा; दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या अपघातांत वाढ

तिरोडा: राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ वरील तिरोडा-तुमसर मार्गाची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असून, रस्त्यावरील खच, तडे आणि खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः तिरोडा शहरातील पाटबंधारे विभाग कार्यालयासमोरील सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या स्लॅब सांध्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खच निर्माण झाल्याने या ठिकाणी अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक दुचाकीस्वार या खचलेल्या भागामुळे तोल जाऊन अपघातांना बळी पडत आहेत. .सदर मार्ग हा तिरोडा, तुमसर तसेच परिसरातील गावांना जोडणारा महत्त्वाचा राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने येथे चोवीसही तास वर्दळ असते. मालवाहू ट्रक, बस, चारचाकी वाहने तसेच मोठ्या प्रमाणात दुचाकी वाहने या मार्गावरून सतत प्रवास करीत असतात. मात्र, रस्त्याच्या जोडभागात निर्माण झालेला खच आणि तडे यामुळे वाहनांना अचानक धक्का बसत आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. रात्रीच्या वेळी हा खच स्पष्टपणे दिसून येत नसल्याने अपघातांची शक्यता अधिक वाढते..पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयासमोरील हा खच अनेक महिन्यांपासून कायम आहे. वाहनचालकांनी वारंवार याबाबत तक्रारी केल्या असल्या तरी अद्याप कोणतीही प्रभावी दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. रस्त्यावरील सांध्यांमध्ये निर्माण झालेली फट दिवसेंदिवस वाढत असून त्यातून खडी व माती बाहेर पडत असल्याने रस्त्याची स्थिती अधिकच बिकट होत आहे. विशेष बाब म्हणजे, या मार्गाच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे स्थानिक स्तरावर कोणतेही कार्यालय उपलब्ध नसल्याने नागरिकांनी तक्रार नेमकी कुठे करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे समस्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी नागरिकांना मोठी अडचण येत आहे. परिणामी, अपघातांची संख्या वाढत असतानाही संबंधित यंत्रणा निष्क्रिय असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे..Gold Rate Today: सोन्यात मोठी घसरण! 21 दिवसांतील नीचांकी दर; उच्चांकापेक्षा तब्बल ₹23,500 कमी; आजचा ताजा भाव पाहा.जीव मुठीत धरून करावा लागतो प्रवासया मार्गावरून दुचाकी चालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. अनेक वाहनांचे टायर, सस्पेन्शन आणि इतर यांत्रिक भाग खराब होत असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. याशिवाय अचानक वाहनाचे संतुलन बिघडल्याने अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.दरम्यान, संबंधित विभागाने तातडीने या मार्गाची पाहणी करून खचलेल्या सांध्यांची दुरुस्ती करावी, रस्त्यावरील खड्डे बुजवावेत तसेच धोकादायक ठिकाणी इशारा फलक लावावेत, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे."दोन-तीन दिवसांपूर्वी मी तिरोडा येथून माझ्या शेताकडे बिरसी रोडमार्गे दुचाकीने जात होतो. राष्ट्रीय महामार्गावरील सिमेंट रस्त्याच्या मधोमध मोठा खच निर्माण झालेला आहे. या खचामध्ये माझ्या दुचाकीचे पुढील चाक अचानक अडकल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि मी रस्त्यावर पडलो. या अपघातात माझ्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून दहा टाके लागले. सुदैवाने जीवितहानी टळली, मात्र हा अपघात रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळेच झाला आहे."-इरफान शेख, तिरोडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.