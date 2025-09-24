विदर्भ

Gondia : मोबाईल चार्जिंग करायला गेले अन् बसला जीवघेणा शॉक, वडिलांना वाचवायला जाऊन लेकाचाही मृत्यू..

Mobile charging turned fatal in Gondia: एकाच घरात दुहेरी शोककळा : वीजेच्या धक्क्याने बापलेकाचा मृत्यू, परिसरात हळहळ
tragic incident in Tirora Father and son electrocuted

tragic incident in Tirora Father and son electrocuted

तिरोडा (जि. गोंदिया), ता. २३ ः मोबाईल चार्जिंगदरम्यान विद्युत शाॅक लागून बापलेकाचा मृत्यू झाला. ही घटना येथील संत रविदास वाॅर्डात सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली.नरेश हरिदास बरियेकर (वय ५०) व दुर्रेश नरेश बरियेकर (वय २१, दोघे रा. संत रविदास वाॅर्ड, तिरोडा) अशी मृतांची नावे आहेत.

