Tiroda Hospital: उपजिल्हा रुग्णालयातील क्ष-किरण यंत्र बंदच; तिरोडा येथील प्रकार, खासगी रुग्णालयात रुग्णांना बसतो आर्थिक फटका

सुबोध बैसतिरोडा : येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील क्ष-किरण (एक्स-रे) यंत्र अनेक महिन्यांपासून ठप्प आहे. जुनी मशीन हटवून केंद्र शासनाच्या स्तरावर नवीन क्ष-किरण मशीन बसविण्यात आली असली तरी कंपनीकडून टेस्टींग न झाल्याने ती अद्याप सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे रुग्णांना खासगी दवाखान्यात जाऊन क्ष-किरण काढावे लागते. यात त्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे..जनतेच्या आरोग्य सेवेसाठी शासन मोठमोठे दावे करते. परंतु, तिरोडा उपजिल्हा रुग्णालयातील वास्तव त्या सर्व घोषणांची पोलखोल करणारे ठरते आहे. अनेक वर्षांपासून जुने व जीर्ण क्ष-किरण यंत्र वापरात होती. त्यामुळे रुग्ण आणि कर्मचारी दोघांनाही एक्स-रे काढण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत होती..अखेर केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने नवीन मशीन मंजूर केली आणि काही महिन्यांपूर्वी ती बसविण्यात आली. मात्र, आजही ती मशीन सुरू न झाल्याने रुग्णालयातील एक्स-रे विभाग बंदच आहे. नवीन मशीन बसविल्याचा आनंद काही काळासाठी होता, पण कंपनीच्या ऑपरेटरने मशीनचे टेस्टींग करून न दिल्यामुळे कामकाज थांबले आहे..संबंधित कंपनी आणि आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे जनतेला यातून मोठा फटका बसतो आहे. शेकडो रुग्ण एक्स-रे साठी येतात. परंतु, त्यांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागते. काहींना खासगी दवाखान्यात जावे लागते. तिथे त्यांच्याकडून अधिकचे शुल्क वसुल केले जाते. गरीब आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी ही परिस्थिती अधिकच वेदनादायक आहे. विशेष म्हणजे, या नव्या मशीनचे लोकार्पण काही महिन्यांपूर्वीच करण्यात आले होते. फोटोसेशन आणि फित कापण्याचा सोहळा झाला, भाषणे झाली, आश्वासनांचा पाऊस पडला. पण प्रत्यक्षात सेवा सुरू झाली नाही..रुग्णांची गर्दी आहे, पण उपाय नाहीरुग्णालयात रुग्णांची एक्स -रे काढण्यासाठी दररोज गर्दी होत असते. पण उपाय सापडत नसल्याने रुग्ण आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून मशीन सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, रुग्णालय प्रशासन मात्र नेहमीच्या 'लवकरच सुरू होईल' अशा उत्तरावरच थांबले आहे. परंतु ही 'लवकरच' ची भूमिका अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. कंपनीकडून टेस्टींग न झाल्याचे कारण देऊन जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली जात आहे..शासन जनतेच्या आरोग्यसेवेसाठी मोठमोठे दावे करते, पण वास्तवात तिरोडा रुग्णालयातील एक्स-रे मशीन अनेक महिन्यांपासून बंद आहे. नवीन मशीन बसवूनही ती सुरू करण्यात आली नाही. जर पुढील काही दिवसांत ही मशीन सुरू करण्यात आली नाही, तर आम्ही जनतेसह रुग्णालयाबाहेर तीव्र आंदोलन करू.-पवन मोरे, काॅंग्रेस शहराध्यक्ष, तिरोडा..जुनी एक्स-रे मशीन काढून नवीन मशीन त्या ठिकाणी लावण्यात आली आहे. जोपर्यंत कंपनीचे टेक्निकल पर्सन येऊन ती मशीन सुरू करणार नाही, तोपर्यंत ती मशीन सुरू होणार नाही. आम्ही त्यांना संपर्क केला आहे त्यांनी पंधरा दिवसांच्या आत रुग्णालयात येऊन ती मशीन सुरू करणार असल्याची माहिती आम्हाला दिली आहे.-राहुल शेंडे, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, तिरोडा..