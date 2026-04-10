Vidarbha News: वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू; तिवसा राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, शेतशिवारात बिबट्याचा मुक्तसंचार

तिवसा: अमरावती ते नागपूर, या राष्ट्रीय महामार्गालगत तिवसा नजीक एका अज्ञात वाहनाने बिबट्याला धडक दिली. या अपघातात बिबट्याचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. ९) सकाळी सात वाजेदरम्यान घडली. या घटनेची माहिती मिळताच तिवसा वनविभागासह पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले..शहरापासून काही अंतरावर ही घटना घडल्याने बिबट्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. काही महिन्यांपूर्वीच तिवसा तालुक्यातील शेतशिवारात बिबट्याचा मुक्तसंचार असल्याने पशुहानीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अशातच आज एका अज्ञात वाहनामुळे बिबट्या जखमी अवस्थेत आढळून आला. घटनेची माहिती तिवसा वनविभागाचे वनपाल एस. घोडमारे यांनी मोर्शी-तिवसा आरएफओ अमोल चौधरी यांना दिली..तसेच अमरावती शिकार प्रतिबंध पथकाला पाचारण करण्यात आले. अडीच तासांनंतर जखमी बिबट्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. मात्र बिबट्याचा मृत्यू झाला. यावेळी शिकार प्रतिबंध पथकातील वनपाल अमोल गावनेर, महेश धंदर, डॉ. सावंत देशमुख, एम. डी. गवई, ममता डायरे, तिवसा पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. परीक्षित कातखेडे उपस्थित होते. तसेच सर्पमित्र अविनाश पांडे, शुभम विघे, प्रवीण ढोबाळे, अक्षय माहोरे यांनी मदतकार्य केले..सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास बिबट जखमी अवस्थेत पडून असल्याची माहिती काही शेतकऱ्यांनी तिवसा वनविभागाला दिली. यावेळी तातडीने अमरावती येथील शिकार प्रतिबंध पथकाला पाचारण करण्यात आले. मात्र तब्बल तीन तास पथक उशिरा आल्याने बिबट घटनास्थळी पडून होता.."घटनेची माहिती मिळताच आम्ही घटनास्थळी दाखल झालो. जखमी बिबट्याला रेस्क्यू करीत त्याला पुढील उपचारासाठी गोरेवाडा, नागपूर येथे पाठविण्यात आले आहे. सदर बिबट्या हा पाच फूट लांब, दोन फूट उंच असून बारा महिन्याचा आहे."-अमोल चौधरी आरएफओ, मोर्शी-तिवसा."सदर घटना ही सकाळी घडली असताना शिकार प्रतिबंध पथक हे तीन तास उशिरा घटनास्थळी पोहचले, जखमी बिबट्याला वेळेतच उपचार मिळाले असते तर त्याचा जीव वाचला असता. वनविभागाच्या निष्काळजीपाणामुळेच बिबट्याचा बळी गेला आहे."-अविनाश पांडे, वन्यजीव प्रेमी तिवसा."जखमी बिबट्याला घटनास्थळावरून रेस्क्यू करत तातडीने पुढील उपचारासाठी नागपूर पाठविले मात्र एका तासानंतर वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. मृतबिबट्याचे शवंविच्छदान करून अंत्यसंस्कार करण्यात आले."-अमोल चौधरी, आरएफओ तिवसा.