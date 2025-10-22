विदर्भ

Tivsa News : परंपरागत गाई-म्हशीच्या खेळाला गालबोट, दगडफेक आणि रोषाचे वातावरण; तिवसा येथे पोलिसांचा बळाचा वापर

Traditional Tivsa Cattle Fair Turns Violent After Police Action : तिवसा: जुन्या ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर दिवाळीनिमित्त आयोजित गाई-म्हशींच्या पारंपरिक खेळादरम्यान फटाक्यांवरून झालेल्या वादात पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याने संतप्त जमावाने दगडफेक केली.
Tivsa Fair Sees Clashes and Stone Pelting on Police

प्रशिक मकेश्वर
तिवसा : शहरात अनेक वर्षांपासून जुन्या ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर मकाजी बुवाची मूर्ती आहे. याठिकाणी दिवाळीच्या निमित्ताने गाई-म्हशींचा परंपरागत खेळ भरविल्या जातो. मात्र यावर्षी याठिकाणी पोलिसांनी नागरिकांवर बळाचा वापर केल्यामुळे या खेळाला गालबोट लागले. नागरिकांनी पोलिसांच्या वाहनावर फटाके फेकले तसेच दगडफेक करून आपला रोष व्यक्त केला.

