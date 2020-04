‘लॉकडाऊन’चा परिणाम; तूर खरेदीचे पैसे दोन महिन्यांपासून प्रलंबित

मालेगाव (जि.वाशीम) : कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी संचारबंदी लागू केली. त्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. येथील खरेदी केंद्रावरून नाफेडने खरेदी केलेल्या 6539 .50 क्विंटल तुरीचे पैसे दोन महिन्यांपासून शेतकर्‍यांना मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. नाफेडने 6539 .59 क्विंटल तूर खरेदी केली. नाफेड अंतर्गत शासनाने तुरीची केलेली खरेदी व त्याचे पैसे शेतकर्‍यांना गेली दोन महिने झाले मिळाले नाहीत. पंजाबराव देशमुख स्वावलंबन व्याजमाफी योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँका शेतकर्‍यांकडून कर्जाचे व्याज भरून घेतात. नंतर शासनाने दिल्यानंतर व्याज परत देतात. परंतु, 12 महिने होऊनही मागील वर्षाचे व्याज सुद्धा मिळाले नाही. आज शेतकरी अडचणीत आहे. बाजार समित्या बंद आहेत. ज्या शेतकर्‍याने तारण योजनेवर कर्ज घेतले ते सुद्धा अडचणीत आले आहेत. काही शेतकर्‍यांची बँक खाती सिल केली आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दैनंदिन गरजा, दवाखाना भागविने कठीण झाले आहे. आवश्यक वाचा - आयुर्वेदाची युक्ती वाढवेल रोगप्रतिकार शक्ती एक ते दोन दिवसात जमा होतील

एक ते दोन दिवसात नाफेडच्या जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांच्यामार्फत शेतकर्‍यांच्या खात्यात 3 हजार 893 क्विंटलचे पैसे जमा होतील.

-अरुण इंगोले, सचिव खरेदी विक्री व प्रक्रिया संस्था 95 क्विंटल तुरीचे पैसे नाफेडकडे

माझे, 95 क्विंटल तुरीचे पैसे नाफेडकडे राहिले आहेत. त्यामुळे माझ्यावर आर्थिक संकट आले आहे. खरीपाचे बियाणे, खते, शेती मशागतीची कामे, बँकेचे कर्ज भरणे बाकी आहे. हे पैसे लवकर मिळावेत.

-विवेक गवळी, शेतकरी रा. अमानी ता. मालेगाव

