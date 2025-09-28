विदर्भ

Crop Damage: ४४० शेतकरी बाधित, ३३ गावांचा समावेश; आमदार डॉ. आशिष देशमुखांनी केली अतिवृष्टिग्रस्त भागाची पाहणी

Heavy Rain: सावनेर–कळमेश्वर तालुक्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे कापूस, तूर, सोयाबीन तसेच भाजीपाला व संत्र्याच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. प्रशासकीय दालनातून नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून स्थानिक पदाधिकारी मैदानात आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सावनेर : सावनेर-कळमेश्वर तालुक्यात शुक्रवारी सायंकाळी जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आले.

