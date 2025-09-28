Crop Damage: ४४० शेतकरी बाधित, ३३ गावांचा समावेश; आमदार डॉ. आशिष देशमुखांनी केली अतिवृष्टिग्रस्त भागाची पाहणी

सावनेर : सावनेर-कळमेश्वर तालुक्यात शुक्रवारी सायंकाळी जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आले..तिडंगी, तेलगाव, दाढेरा, माळेगाव, नांदागोमुख, सालई, उमरी, जलालखेडा, पंढरी, नरसाळा, खापा मंगसा यासारख्या गावांतील कापूस, तूर, सोयाबीन तसेच भाजीपाला आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. संत्र्याची झाडे कोलमडली, काही झाडे पडली तर भाजीपाला पाण्यात बुडाला..नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार : देशमुखया दौऱ्यात डॉ. राजीव पोतदार, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, रामराव मोवाडे, उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, तहसीलदार अक्षय पोयम, गटविकास अधिकारी मनोजकुमार हिरुडकर, कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी उपस्थित होते. .Latest Marathi News Updates : दिवसभरात देश-विदेशात काय घडलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर.डॉ. आशिष देशमुख यांनी सांगितले की, शासनदरबारी पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात भरून निघू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.