Nagpur Dumping Yard: विषारी धुराचा कहर! डम्पिंग यार्डला भीषण आग; दोन महिलांचा संशयास्पद मृत्यू, धुरामुळे आजनी हादरले..

कामठी : कामठी-गुमथळा मार्गावरील नगर परिषदेच्या डम्पिंग यार्डमध्ये लागलेल्या भीषण आगीमुळे निघालेल्या विषारी धुराने आजनी गावाला गंभीर फटका बसला आहे. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आगीतून निघणाऱ्या धुरामुळे परिसरात श्वास घेणे कठीण झाले असून, रविवारी (ता.१९) रात्री दोन महिलांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे..मृत महिलांमध्ये सुलोचना गजानन हेटे आणि चंद्रभागा केशवराव वाणी यांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायत सदस्या हेमलता उकेबोंदरे यांनाही श्वास घेण्यास त्रास झाला असून प्रिया चिपडे यांच्या नवजात बाळालाही त्रास झाल्याचे सांगण्यात आले. धुरामुळेच मृत्यू झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. गावात डोळे जळजळणे, खोकला आणि दम लागणे अशा तक्रारी वाढल्या आहेत..ग्रामस्थांच्या मते, कामठी नगर परिषदेने गुमथळा मार्गावर अनधिकृत डम्पिंग यार्ड उभारले असून काही महिन्यांपूर्वीही समस्या निर्माण झाली होती. त्यावेळी मुख्य अधिकारी (सीईओ) यांनी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते पाळले गेले नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण असून नागरिकांनी प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. मृत्यूंमुळे संपूर्ण आजनी गाव शोकसागरात बुडाले आहे..आंदोलनाचा इशाराआजनी गावातील नागरिकांनी डम्पिंग यार्डमधील आग तात्काळ विझवून तो कचरा डेपो कायमस्वरूपी हटवावा, अशी मागणी केली आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.