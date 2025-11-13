Tractor Accident: उभ्या ट्रॅक्टरवर दुचाकी आदळून एक ठार

यवतमाळ : आर्णी तालुक्यातील कोपरा येथे उभ्या ट्रॅक्टरवर दुचाकी आदळली. यात एक व्यक्ती ठार झाला. ही घटना सोमवारी (ता. दहा) सायंकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास घडली. आशिष दत्तराव सातपुते रा. विठोली, असे मृताचे नाव आहे..प्राप्त माहितीनुसार, अशोक राजपूत आणि आशिष सातपुते विद्युत वितरण कंपनीमध्ये तार तांत्रिकचे काम करतात. घटनेच्या दिवशी दोघेही मोटारसायकलने जात होते..अशात कोपरा गावाजवळ ट्रॅक्टर ट्रॉली (क्र. एमएच ३७, एएच ०२९८) चालकाने रोडच्या बाजूला उभी करून ठेवली होती. अंधारात रस्त्यावरील ट्रॅक्टरवर जाऊन दुचाकी आदळली. या धडकेत आशिष सातपुते यांना गंभीर दुखापत झाली..Nagpur Accident : ट्रकच्या धडकेत दोन मित्रांचा मृत्यू; एक अभियंता तर दुसरा आंतरराष्ट्रीय कंपनीत कामाला.त्यांना लगेच उपचाकरिता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी विवेक रमेश राठोड (बोरगनर, पुसद) यांनी आर्णी पोलिस ठाण्यात ट्रॅक्टर चालकाविरोधात तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे. पुढील तपास ठाणेदारांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.