Leopard Attack : आईवडिलांसमोर चिमुकल्या हियांशला बिबट्याने उचलले; गोंदिया जिल्ह्यातील खडकीवर शोककळा

- सुबोध बैसतिरोडा (जि. गोंदिया) - तालुक्यातील खडकी (डोंगरगाव) येथे शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी साडेसातच्या सुमारास घराच्या मागे चुलीजवळ बसलेल्या चार वर्षीय चिमुकल्यावर हल्ला करीत बिबट्याने त्याला उचलून नेले. यात त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर नातेवाइकांसह गावकऱ्यांचा टाहो हृदय हेलावणारा होता. वारंवार तक्रारी करूनही वनविभागाने उपाययोजना केली नसल्यानेच चिमुकल्याला जीव गमवावा लागला, असा आरोप करीत गावकऱ्यांनी वनविभागाच्या नाकर्तेपणावर संताप व्यक्त केला आहे..हियांश शिवशंकर रहांगडाले (वय ४, रा. खडकी) असे या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या चिमुकल्याचे नाव आहे. हियांश सकाळी आई-वडिलांसोबत घरामागील अंगणात चुलीजवळ बसला होता. यावेळी दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक हल्ला चढवत क्षणात त्याला उचलून नेले.आई-वडिलांनी आरडाओरड करत बिबट्याचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. आजूबाजूच्या नागरिकांनीही मोठा आवाज केला. लोकांचा गोंधळ आणि आरडाओरड होताच बिबट्याने त्याला जंगलाच्या दिशेने नेत काही अंतरावर सोडून दिले. मात्र, तोपर्यंत हियांशचे प्राणपाखरू उडाले होते..गावाबाहेरील परिसरात हियांशचा मृतदेह आढळून आल्यानंतर संपूर्ण गावात शोककळा पसरली. अत्यंत शोकाकूल वातावरणात त्याच्यावर दुपारी स्थानिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.या प्रकाराबद्दल गावकऱ्यांनी वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.घटना घडून जवळपास दोन तास उलटूनही वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले नव्हते. सकाळी साडेनऊ वाजल्यानंतर वनविभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले अन् बिबट्याचा शोध सुरू केला. मात्र, उशिरा करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे गावकऱ्यांमध्ये अधिकच संताप उसळला..एकुलता एक मुलगा होता हियांशबिबट्याच्या हल्ल्यात बळी पडलेला हियांश हा एकुलता एक मुलगा होता. अचानक झालेल्या या घटनेमुळे रहांगडाले कुटुंबावरच नव्हे तर संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.बिबट्याचा मुक्त संचारखडकी व परिसरात मागील काही दिवसांपासून बिबट्याचा संचार वाढला आहे. काही दिवसांपूर्वी इंदोरा येथे एका लहान मुलावर बिबट्याने हल्ला करून त्याला जखमी केले होते. यानंतर आजूबाजूच्या परिसरात अनेकदा जनावरांवरही हल्ले झाले आहेत. या सर्व घटनांची माहिती वनविभागाला देण्यात आली होती..परंतु, विभागाने बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. वनविभागाने वेळेत ठोस उपाययोजना केल्या असत्या तर आज एका निष्पाप बालकाचा जीव गेला नसता, अशी संतप्त भावना गावात व्यक्त होत आहे.निमगाव इंदोरा परिसरात मागील एक महिन्यांपासून बिबट्याचा शोध सुरू असताना घटना ही घटना अत्यंत वेदनादायी आहे. गोंदिया, भंडारा व तिरोडा येथील वनविभागाच्या चमू बिबट्याचा शोध घेत असल्या तरी अद्याप यश आले नाही. नागरिकांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य देत तातडीने प्रभावी उपाययोजना सुरू आहेत.- सपना टेंभरे, वनपरिक्षेत्राधिकारी, उमरझरी.आम्ही वेळोवेळी वनविभागाला पत्र देऊन बिबट्याचा तत्काळ बंदोबस्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र, योग्य वेळी वनविभागाने उपाययोजना केल्या नाहीत आणि आज हियांशला जीव गमवावा लागला. यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठी वनविभागाने प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात.- हितेंद्र बावणे, सरपंच, खडकी (डोंगरगाव).