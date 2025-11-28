विदर्भ

Amravati Accident : दोन कारची समोरासमोर धडक झाल्याने अपघातात दोन शिक्षक ठार; चौघे जखमी

अमरावती ते मार्डी रोडवरील संत अच्च्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटलसमोर दोन कारची समोरासमोर धडक झाल्याने या अपघातात जिल्हा परिषद शाळेचे दोन शिक्षक जागीच ठार झाले.
